ua ru
Вт, 09 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Паспорт РФ - мітка ізгоя. Російських туристів уже ганьблять у Франці

Новость на русском →
Вівторок 09 серпня 2022 14:25
Паспорт РФ - мітка ізгоя. Російських туристів уже ганьблять у Франці Росіян не впускають у музеї в Франції (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Громадянам Росії заборонили відвідувати Венсенський замок, який знаходиться неподалік французької столиці. Все тому, що росіянам не довіряють, адже у замку зберігають архіви Міністерства оборони.

Про це пише Citoyens.

Двох росіянок не впустили в замок

28 липня у Венсенський замок охоронці не впустили двох громадянок Росії. Зокрема, біля металошукача жінок попросили показати паспорти. Після цього вхід до пам'ятки росіянкам заборонили.

Також згодом вони вирішили потрапити у замок через іншого працівника охорони. Але ця спроба теж виявилась безуспішною. Пояснення було чітким - "тому, що ви росіяни".

Одна з жінок, яку не впустили, запевняла, що вона - журналістка і виїхала з Росії більше ніж 5 місяців тому.

Що знаходиться у замку

Зазначимо, що у Шато де Венсен знаходиться один із центрів Служби історії оборони.

У Міністерстві збройних сил Франції розповіли, що після російського вторгнення в Україну був обмежений доступ до військових приміщень для громадян Росії. У Шато де Венсен розташований один із центрів Служби історії оборони, його бібліотеки та архів. Тому громадянам Росії через недовіру заборонили вхід у замок.

Раніше ми повідомляли, як Франція знайшла заміну туристам з РФ.

Також ми писали, що росіянка напала на українку з малюком в Німеччині та обізвала їх.

Читайте РБК-Україна в Google News
Франція скандал
LITE
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя