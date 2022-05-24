Охочих пересісти на мопеди і скутери задля економії попередили про величезні штрафи з конфіскацією

Українське законодавство передбачає обов'язкове отримання для управління мопедом/скутером спеціальної категорії водіння "А1".

Щоб покататися на мопеді, категорії "В" або "А" - не прокотять.

Що буде за їзду на мопеді/скутері без категорії А1

Відповідальність за порушення - керування транспортним засобом особою, яка не має на це право - досить сувора.

За перший випадок згідно ч. 2 ст. 126 КУпАП передбачається штраф у розмірі 3 400 гривень ;

згідно ч. 2 ст. 126 КУпАП передбачається штраф у розмірі ; а за повторний протягом року сума виростає до 40 800 гривень, причому з позбавленням права керування транспортним засобом терміном від 5 до 7 років та з платним вилученням ТЗ або без такого (ч. 5 ст. 126 КУпАП).

"Часто сума штрафу за керування мопедом без водійського посвідчення в кілька разів перевищує вартість самого мопеда. Тому їзда на мопеді без наявності спеціальної категорії є надто дорогим задоволенням", - зауважується в публікації.