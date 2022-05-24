Желающих пересесть на мопеды и скутеры для экономии предупредили об огромных штрафах с конфискацией

В связи с подорожанием горючего на украинских АЗС многие с целью экономии стали переходить на "малолитражки", такие как мопеды и скутеры. При этом для управления таким транспортом водителю по закону нужно иметь специальную категорию в правах. Нарушителям грозят большие штрафы и конфискация двухколесника.
Об этом передает "Дорожный адвокат".
Украинское законодательство предусматривает обязательное получение для управления мопедом/скутером специальной категории вождения "А1".
Чтобы покататься на мопеде, категории "В" или "А" - не прокатят.
Ответственность за нарушение - управление транспортным средством лицом, не имеющим на это право - довольно суровая.
"Часто сумма штрафа за управление мопедом без водительского удостоверения в несколько раз превышает стоимость самого мопеда. Поэтому езда на мопеде без наличия специальной категории является слишком дорогим удовольствием", - отмечается в публикации.
Напомним, что в Украине с 23 мая стали штрафовать водителей грузовиков за нарушение габаритно-весовых норм транспорта.
Ранее сообщалось, что водителям объясняли, почему не стоит заправлять авто "до полного".
Добавим, перед этим мы писали, что нужно знать о штрафах для водителей мотоциклов, мопедов и скутеров в Украине.