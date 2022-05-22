Українських водіїв знову штрафуватимуть: кого саме і за що

Так, на тестовий режим давався тиждень, а далі будуть виписувати штрафи.

В Україні з понеділка, 23 травня, почнуть штрафувати водіїв за порушення габаритно-вагових норм транспорту. Йдеться про відновлену роботу вагового контролю вантажних автомобілів з минулого понеділка.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби "Укртрансбезопасности".

Контроль переваги на дорогах України здійснюють WIM-системи (Weigh-In-Motion, "зважування в русі"). Вони фіксують загальну вагу транспортного засобу і навантаження на вісь, розпізнають номери авто і визначають габарити ТЗ в русі, на швидкості до 120 км/год.

Вже з 23 травня за перевищення габаритно-вагових норм накладатиметься штраф залежно від перевищення вантажопідйомності, згідно з чинним законодавством, а саме:

від 5% до 10% - 8 500 гривень;

від 10% до 20% - 17 000 гривень;

від 20% до 30% - 34 000 гривень;

понад 30% встановленої норми - 51 000 гривень.

"Документи для отримання дозволу на участь у дорожньому русі транспортних засобів, вагові або габаритні параметри яких перевищують нормативні, можна отримати в Центрах надання адміністративних послуг, або відділах безпеки дорожнього руху департаментів патрульної поліції, представництвах Укравтодору", - йдеться в повідомленні.

Які максимальні значення параметрів транспортних засобів:

фото: скрін kmu.gov.ua