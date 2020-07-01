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Підводний масаж і душ Шарко: скільки коштує відпочити в Трускавці

STYLERЖиття    01.07.2020 - 20:41
Підводний масаж і душ Шарко: скільки коштує відпочити в Трускавці
Відпочинок в Трускавці (фото: pixabay.com)

Українцям розповіли про відпочинок на популярному курорті Трускавці

Настав другий місяць літа і українці, які ще не відпочивали, задумалися про те, який курорт краще вибрати. Ті, кому необов'язково відпочивати біля моря, можуть провести свою відпустку в популярному курорті Трускавці Львівської області.

Це місце славиться своїми мінеральними водами. Варто зазначити, що дуже часто туристи вибирають Трускавець заради лікування. Тому тут так багато санаторіїв, які включають в себе не тільки проживання та харчування, але і водні процедури.

Середня вартість добового перебування в такому санаторії обійдеться в 1 500 гривень. Туристи також можуть жити у звичайних готелях і платити тільки за ті, процедури, які їм до душі. Про це йдеться у "Сніданку з 1+1".

Відпочинок в Трускавці (відео: YouTube)

За стандартний номер в готелі доведеться за добу заплатити 600 гривень. При цьому кожна лікувальна процедура обійдеться від 100 до 300 гривень. Також є й більш комфортне житло, за двомісний номер преміум-класу треба заплатити від 3 500 гривень.

Найбільш популярні водні розваги серед туристів - це підводний душ-масаж або душ Шарко. Вода масажує тіло, розганяє кров, розслаблює м'язи і розгладжує шкіру.

Також в Трускавці і в сусідніх селах можна знайти бювети мінеральних вод, які володіють цілющими властивостями.

Нагадаємо, названі кращі пляжі на курорті Кирилівка.

Раніше ми писали про те, як безпечно і бюджетно оздоровитися.

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Автор: Роман Мирончук

Теги Новини України Львовская областьотдых
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