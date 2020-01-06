Чекає казкова удача: астролог назвав найбільш везучі знаки Зодіаку в січні

Фінансовий гороскоп 2020 не для всіх знаків Зодіаку віщує успішний перебіг справ на початку року. Знаменитий астролог Павло Глоба пророкує тільки деяким Зодіакам несподіване зростання успіху на кар'єрному поприщі, однак попереджає про можливі ризики. Серед щасливчиків січня 2020 – Овни, Леви, Водолії і Скорпіони.

Овни. Перша половина січня складається сприятливо для Овнів, орієнтованих на кар'єрне зростання. Це особливо відноситься до керівних працівників, провідних менеджерів і адміністраторів. Ви зможете проявити свої таланти управління та організаторські здібності. Можливо, ви познайомитеся із впливовими людьми, які виявлять готовність надавати вам протекцію у кар'єрному просуванні. В цілому в цей період ви можете стати більш помітною і впізнаваною особою. Можливо, в основі цього будуть якісь важливі події, коли ви звернете увагу оточуючих на свою персону, ставши чимось відомою, знаменитою особистістю. Можна брати участь у конкурсах, кастингах на заміщення вакантної посади - шанси на перемогу у вас є.

Друга половина січня 2020 сприяє додатковій підробці під час виконання приватних замовлень. Можливо, вас будуть часто просити вийти попрацювати в позаурочний час, наприклад, на підміну колеги. Все це сумарно призведе до суттєвого збільшення фінансового потенціалу.

Леви. В першій половині січня Леви будуть відрізнятися працьовитістю і будуть налаштовані на інтенсивну роботу. Тема роботи для вас може стояти в першому пріоритеті. Тому розумно запланувати на цей період великий обсяг роботи - у підсумку ви зумієте впоратися з великими навантаженнями. Важливим фактором успіху можуть стати відносини з колегами та підлеглими по трудовому колективу. Конструктивна ділова взаємодія з ними допоможе вам впоратися з труднощами і добитися підвищення продуктивності праці.

Друга половина місяця сприяє вирішенню фінансових питань. У вас можуть бути додаткові фінансові надходження. Зросте прибутковість бізнесу, пов'язаного з партнерськими програмами.

Водолії. Водоліям в першій половині січня буде особливо везти у фінансовому плані. Це відноситься до такої роботи, яка або зміниться у разі появи кращої пропозиції, або відбудеться підвищення. І для цього вам потрібно мати спокійні умови. Якщо ви вмієте щось професійно робити крім основної роботи, то можете отримати додаткові джерела доходу. Можна подавати оголошення з пропозицією послуг виконання приватних замовлень. Ваше оголошення не залишиться непоміченим і замовлення можуть посипатися як з рогу достатку.

Друга половина січня пов'язана із зростанням доходів від основної роботи. Поліпшення фінансового становища може призвести до можливості робити великі покупки. Це гарний час для підготовки фінансових звітів та вдосконалення фахової майстерності.

Скорпіони. У типових Скорпіонів в першій половині січня 2020 активізуються ділові зв'язки. Багато в чому це буде пов'язано з посиленням інтелектуальної активності і охоче вступати в ділові контакти. При цьому ви будете надзвичайно заповзятливими і рухливими. Використовуйте цей час для придбання корисних знань та контактів. Добре проходять ділові поїздки, зустрічі, знайомства. Студенти вузів зможуть істотно просунутися у здобутті своєї професії і зможуть закрити для себе прогалини в знаннях. Зростуть доходи.

Друга половина місяця сприяє творчій активності і вдосконаленню методів в роботі. Ви зможете привнести елементи своєї індивідуальності в роботу з клієнтами і в особистій творчості. Вдалий час для фінансових спекуляцій, оптової торгівлі та рекламних заходів.