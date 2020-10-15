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Чекати чи не чекати? Синоптик розповів, чи буде в Україні взимку сніг

Четвер 15 жовтня 2020 09:37
Чекати чи не чекати? Синоптик розповів, чи буде в Україні взимку сніг
Яка буде зима в Україні (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Синоптик розповів, що зима в Україні буде аномально теплою

Погода взимку в Україні буде аномально теплою через глобальне потепління. Сильних морозів очікувати не варто. Також не варто очікувати великого снігу. Про це заявив народний синоптик Сергій Деркач. Він розповів, що сніг порадує його любителів тільки перед Новим роком.

"У грудні буде плюсова температура як вдень, так і вночі, а похолодання – тільки після Дня святого Миколая", - сказав Сергій Деркач "Обозревателю".

За словами експерта, остання декада грудня буде "зимовим бабиним літом" через аномальне тепло, заморозки і сніг можливі тільки напередодні Нового року.

Свій прогноз озвучила і синоптик Тетяна Адаменко. Вона вважає, що зима в Україні може пройти взагалі без снігу. Замість нього очікуються крижані дощі.

До речі, синоптик Віра Балабух прогнозує, що цієї зими очікується мало снігу, крижані дощі, відлиги і невеликі морози.

Нагадаємо, що українські синоптики зійшлися на думці, що перші морози в нашій країні можливі в кінці жовтня. Всі експерти впевнені, тенденція останніх років в погоді збережеться і в цьому сезоні.

А тим часом у Карпатах вже випав перший сніг. На горі Піп Іван вже щосили красується білий покрив, а температура повітря в горах становить - 4 градуси морозу.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що синоптики заявили про закінчення "бабиного літа" і попередили про похолодання.

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