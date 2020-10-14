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Привіт, зима: в Україні випав перший сніг

Середа 14 жовтня 2020 09:58
Привіт, зима: в Україні випав перший сніг
В Україні випав перший сніг (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У Карпатах восени випав перший сніг

14 жовтня в Україні випав перший сніг. Опади пройшли в Карпатах, як і прогнозували синоптики. На горі Піп Іван вже щосили красується білий покрив, а температура повітря в горах становить - 4 градуси морозу. Про це повідомили на сторінці у Facebook Чорногірського пошуково-рятувального поста.

"Станом на 8:25 14.10.2020 на г. Піп Іван Чорногірський хмарно, видимість обмежена до 50 м. Вітер західний 19-20 м / с. Температура повітря -4 ° С", - написали на сторінці.

Зазначимо, що сніг випав на велике православне свято Покрову Пресвятої Богородиці. Вважається, що в цей день зустрічається осінь із зимою і з цього дня вже дійсно починає холоднішати.

До речі, народний синоптик Наталка Діденко у своєму прогнозі повідомляла про сніг і похолодання в Карпатах.

Привіт, зима: в Україні випав перший сніг

В Карпатах 14 жовтня випав сніг (фото: facebook.com/chornogora.rescue112)

В коментарях українці відреагували на перший сніг в країні.

  • Все, привіт зима. Пора доставати снігоступи.
  • О, добре, що ми таки не ризикували йти.
  • Ну всьо! Привіт зима.
  • Вісь вона й прийшла, на самі Покриву, красуня-зима! Гарно, клас!

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що синоптики заявили про закінчення "бабиного літа" і попередили про похолодання.

А також розповідали про те, що на Україну насувається справжній шторм.

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