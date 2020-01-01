Чекала чогось нового: мережа обговорює новорічне привітання Зеленського

Президент України Володимир Зеленський в останні хвилини 2019 року привітав українців з Новим 2020 роком. Трансляція новорічної промові президента велася майже на всіх каналах. "Прямий" і "5 канал" показали новорічне звернення Порошенко замість президента.

В цьому році це було не зовсім традиційне привітання з боку глави держави, але більшість користувачів мережі оцінили такий формат. Хоча новорічна промова президента сподобалася не всім.

Новорічне привітання Володимира Зеленського (відео: facebook.com/president.gov.ua)

Ось що пишуть користувачі мережі з цього приводу.

Чудове привітання! Вперше це було звернення живої людини до живих людей. Молодчина Володимир Олександрович! У народу має бути національна ідея і пан президент її сьогодні чітко озвучив - об'єднання країни в інтересах її процвітання!

Вперше не вимкнула звук телевізора при новорічному привітанні президента... Чекала чогось нового і не помилилася!!! Слухала, дивилася зі сльозами на очах... Статус українців піднято на новий рівень!!! Президент браво!!!

З новим роком!!! Гарне привітання нашого президента. Зеленський говорив слова, які відчувають більшість українців. Дякую за привітання;

Неординарно і здорово!

Спасибі Зеленський, чудове привітання!

Привітання незвичайне, спасибі;

Ніс всяку фігню - хто йому текст писав??? Просто кіт Леопольд - хлопці давайте жити дружно! Довго, нудно і знову нічого не запропонував, і не пообіцяв. Я думаю, потрібно в цей час "стежити за його руками";

Що це було, шоу або привітання українського народу. А продовження 95 кварталу сра*ь.

Привітання було просто жах.

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