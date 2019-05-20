Жага наживи: у Донецькій області обікрали онкохвору дівчину

Колаж РБК-Україна

Шахрай представився волонтером Червоного Хреста

У Донецькій області затримали шахрая, який зателефонував батькові хворої дівчини і, представившись волонтером Червоного Хреста, дізнався конфіденційні банківські дані. Подробиці інциденту повідомляють Факти.

Вивідавши потрібну інформацію, шахрай зайшов у електронний банківський кабінет власника рахунку і перевів гроші з чужої картки на дев'ять відкритих ними рахунків. Карти були знайдені під час обшуків за місцем проживання афериста.

"Не передати словами той відчай, який я відчув, коли співробітниця банку повідомила мені, що з моїх карток і рахунків знято всі гроші, зібрані для лікування доньки. Це були й позичені кошти і пожертви небайдужих людей, - зазначив Артур Сисоєв, батько постраждалої Анастасії Сисоєвої.

Фото: Факти

Кошти були зняті з основної карти, де було майже 40 тисяч доларів, і з гривневих, де було близько 30 тисяч. Однак це був не перший випадок, коли намагалися вкрасти гроші для постраждалої.

Наприклад в минулому році одна жінка створила в соцмережах фейковую сторінку Анастасії. Від її імені вона розміщувала фото хворої і вела збір коштів. Проте в той раз особистість аферистки встановили швидко.

"Скільки коштів ця жінка заробила на нашому горі - невідомо. Журналісти з'ясували, що подібним чином вона вже збирала кошти. Так, видавала свою дитину за чужого хворого, якому батьки збирали кошти на лікування", - зазначив батько.

На щастя, незважаючи на труднощі, родина не збирається здаватися. Навіть після таких нелюдських вчинків, постраждала продовжує вірити людям і не зневіряється. "Перед операцією мені написали слова підтримки актриса Ольга Сумська, співачка Катерина Бужинська та ще багато відомих акторів, журналістів і публічних людей", - зазначила вона.

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