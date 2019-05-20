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Жажда наживы: в Донецкой области обокрали онкобольную девушку

STYLERЖизнь    20.05.2019 - 15:20
Жажда наживы: в Донецкой области обокрали онкобольную девушку
Коллаж РБК-Украина

Мошенник представился волонтером Красного Креста

В Донецкой области задержали мошенника, который позвонил отцу больной девушки и, представившись волонтером Красного Креста, узнал конфиденциальные банковские данные. Подробности инцидента сообщают Факты.

Выведав нужную информацию, мошенник проник в электронный банковский кабинет владельца счета и перевел деньги с чужой карты на девять открытых им счетов. Карты были найдены во время обысков по месту проживания афериста.

"Не передать словами то отчаяние, которое я испытал, когда сотрудница банка сообщила мне, что с моих карт и счетов сняты все деньги, собранные для лечения дочери. Это были и одолженные средства, и пожертвования неравнодушных людей, - отметил Артур Сысоев, отец пострадавшей Анастасии Сысоевой.

Жажда наживы: в Донецкой области обокрали онкобольную девушкуФото: Факты

Средства были сняты с основной карты, где находилось почти 40 тысяч долларов, и с гривневых, где было порядка 30 тысяч. Однако это был не первый случай, когда пытались украсть деньги для пострадавшей.

Например в прошлом году одна женщина создала в соцсетях фейковую страницу Анастасии. От ее имени она размещала фото больной и вела сбор средств. Однако в тот раз личность аферистки установили быстро.

"Сколько средств эта женщина заработала на нашем горе, неизвестно. Журналисты выяснили, что подобным образом она уже собирала средства. Так, выдавала своего ребенка за чужого больного, которому родители собирали средства на лечение", - указал отец.

К счастью, несмотря на трудности, семья не собирается сдаваться. Даже после таких бесчеловечных поступков, пострадавшая продолжает верить людям и не отчаивается. "Перед операцией мне написали слова поддержки актриса Ольга Сумская, певица Екатерина Бужинская и еще много известных актеров, журналистов и публичных людей", - отметила она.

Ранее мы писали о том, как украинцев обманывают при аренде жилья. Эксперты рассказали о новой схеме мошенников, когда агентство обещает помочь в поиске жилье, а потом объясняет, что они предоставляют только информационные услуги.

А также сообщали о том, что в полиции рассказали о разоблачение новой схемы мошенничества по телефону. Они объяснили, как реагировать на звонки мошенников и что нужно сделать в первую очередь.

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