Шахрайство по телефону: викриття відомої схеми

Шахрайство по телефону - поліція розповіла про схему (фото: pixabay.com)

Шахраї обманним шляхом забрали у пенсіонерки велику суму

Шахрайство по телефону набирає обертів. Днями пенсіонерка з Харкова передала зловмиснику величезну суму за те, щоб відкупити сина від відповідальності за нібито вчинення ДТП, в якому збитий чоловік. Про це повідомляє нацполіція Харківської області.

70-річній жінці зателефонував шахрай і представився співробітником поліції. Він заявив, що її син збив людину, і щоб "зам'яти" цю справу необхідно заплатити. За даними місцевого видання "ГородХ", старенька віддала зловмиснику 30 тисяч гривень і 500 євро особисто в руки.

Коли пенсіонерка зрозуміла, що з її сином усе гаразд і ні в яке ДТП він не потрапляв, то звернулася до правоохоронних органів. Поліція закликає українців бути уважними і пильними.

Правоохоронці розповіли, що при реальному ДТП, якщо аварія трапляється в населеному пункті або поблизу, то про аварії дізнається все село і поліцейські стають останньою інстанцією, яка інформує.

Якщо ДТП відбувається на трасі між населеними пунктами, то часто винуватець аварії сам телефонує своїм родичам, навіть якщо він знаходиться в нетверезому стані.

Шахрайство по телефону (ілюстративне фото: pixabay.com)

Якщо людина не може сам здійснити дзвінок рідним, тоді завдання інформування лягає на плечі слідчих. При цьому в поліції зазначили, що в будь-якому випадку ні один співробітник поліції не буде телефонувати рідним і натякати на те, що питання можна вирішити, і тим більше вимагати грошей.

У поліції підкреслили, якщо людина скоїла тяжкий злочин і її затримують, це завжди відбувається в присутності адвоката, якого спеціально викликали на місце події. Але і в цьому випадку у затриманого є право на дзвінок.

"Якщо дзвонять незнайомці і представляються поліцейськими або хтось незрозумілим голосом просить: "мамо, врятуй мене, я в поліції" - це 100% шахраї", - кажуть правоохоронці.

Слідчі якщо і дзвонять родичам, то тільки в крайніх випадках, але вони ніколи не вимагають грошей і не ходять по домівках.

Нагадаємо, що поліція розповіла про нові схеми шахрайства в інтернеті.

Раніше повідомлялося про те, що в мережі викрили схему великого шахрайства з Ощадбанком.