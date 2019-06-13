Спека посилиться ще більше: синоптики налякали прогнозом погоди (фото)

Погода в Україні 13 червня (фото: РБК-Україна)

Погода в Україні у четвер принесе спеку і духоту

Погода в Україні у четвер, 13 червня, продовжить випробовувати на міцність жителів країни нестерпною спекою і духотою. Тим не менш, у деякі області нагрянуть короткочасні дощі з грозами. Про це повідомили синоптики Укргідрометцентру.

До речі, нещодавно Наталка Діденко розповіла, коли варто очікувати зниження температури повітря.

Так, сьогодні температура повітря по всій країні буде коливатися в значеннях від +29 до +34 градусів. Найспекотніше буде на Сході та Півдні України.

Погода в Україні 13 червня (фото: УНІАН)

Тим не менш синоптики повідомляють, що сьогодні сонце будуть час від часу прикривати хмари, а в деяких областях будуть локальні дощі з грозами.

Опадів слід очікувати жителям Івано-Франківської, Чернівецької, Харківської, Сумської областей, а також Кримського півострова.

У Києві сьогодні буде від +31 до +33 градусів. Опади не передбачаються, буде невелика хмарність.

Погода в Україні 13 червня (фото: meteo.gov.ua)

Нагадаємо, в Херсонській області страшний ураган розніс практично ціле селище в Олешківському районі.

До речі, через погодні примхи на вихідних постраждали деякі райони Києва. Сильна злива в неділю, 9 червня, підтопила підземні переходи на житловому масиві Позняки Дарницького району.

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