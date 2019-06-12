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Синоптик повідомила, коли в Україні послабиться спека (фото)

STYLERЖиття    12.06.2019 - 12:05
Синоптик повідомила, коли в Україні послабиться спека (фото)
Погода в Україні 13 червня (колаж: РБК-Україна)

Погода в Україні в четвер все ще буде випробовувати українців задухою і спекою

Погода в Україні в четвер, 13 червня, не принесе полегшення для мешканців країни. Завтра по всій території утримуватиметься сильна спека. Про це повідомила Наталка Діденко на своїй Facebook-сторінці, яка також розповіла, коли чекати на послаблення спеки.

За словами Діденко, завтра спека досягне свого піку. По всій країні температура повітря становитиме від +30 до +35 градусів. А найближчої ночі позначки сягатимуть від +18 до +23 тепла.

Також синоптик повідомила, що завтра можливі невеликі локальні грозові дощі з грозами на Півночі, Заході в Центрі, на Харківщині та в Криму.

Синоптик повідомила, коли в Україні послабиться спека (фото)

Погода в Україні 13 червня (фото: facebook.com/tala.didenko)

У Києві в четвер буде сухо і спекотно. Температура повітря становитиме +31... +33 градуси.

Наталка Діденко повідомила також, що в понеділок варто очікувати послаблення спеки, однак на Півдні і Сході все ще домінуватимуть високі градуси.

Синоптик повідомила, коли в Україні послабиться спека (фото)

Погода в Україні 13 червня (скрін: facebook.com/tala.didenko)

До слова, через погодні примхи на вихідних постраждали деякі райони Києва. Сильна злива в неділю, 9 червня, підтопила підземні переходи на житловому масиві Позняки Дарницького району.

Нагадаємо, в Херсонській області страшний ураган розніс практично ціле селище в Олешківському районі.

Також ми писали, що в мережі показали небувалу повінь у Тернопільській області. Вируючі потоки води зносили все на своєму шляху.

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