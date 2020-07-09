Спека в Україну повернеться не скоро: синоптики оновили карти

Погода в Україні (Колаж РБК-Україна)

Погода в Україні порадує сонцем ще не скоро

Погода в Україні найближчими днями буде залишатися прохолодною і дощовою у багатьох областях. Суху і жарку погоду синоптики обіцяють українцям тільки в другій половині липня.

Як повідомляє погодний портал Gismeteo, найближчі два тижні в столиці будуть холодними, денна температура повітря опуститься до +18 градусів. Очікуються грози та зливи. Після 26 липня погода почне поліпшуватися і до столиці прийде спека до +32 градусів.

Карта погоди в Києві на липень 2020 року

Жителям східних регіонів пощастить більше. Дощі та похолодання припиняться до 20 липня і вся остання декада місяця, а також початок серпня будуть сухими та спекотними, від +27 до +32 градусів.

Погода на сході України на липень

На півдні помірні дощі пройдуть 13 липня, а також можливе погіршення погоди 20 і 21 липня. В інші дні до кінця липня буде тепло і сонячно. Можливе підвищення температури до +29 +33 градусів.

Погода на півдні України на липень

Західні області країни буде заливати дощами та грозами до кінця поточного тижня, температура повітря підвищиться, але з 12 липня вона знову впаде до +17 +20 градусів. Спекотну і суху погоду варто очікувати не раніше 27 липня. Синоптики прогнозують підвищення температури до +28 +32 градусів, можливі невеликі короткочасні дощі.

Погода на заході України на липень

Нагадаємо, раніше ми писали про те, де найближчими днями в Україні розгуляються грози та зливи.

А також розповідали про те, що лікар дав практичні поради про те, як пережити різкі перепади погоди.