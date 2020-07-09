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Жара в Украину вернется не скоро: синоптики обновили карты

Четверг 09 июля 2020 11:14
Жара в Украину вернется не скоро: синоптики обновили карты
Погода в Украине (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Погода в Украине порадует солнцем еще не скоро

Погода в Украине в ближайшие дни будет оставаться прохладной и дождливой во многих областях. Сухую и жаркую погоду синоптики обещают украинцам только во второй половине июля.

Как сообщает погодный портал Gismeteo, ближайшие две недели в столице будут холодными, дневная температура воздуха опустится до +18 градусов. Ожидаются грозы и ливни. После 26 июля погода начнет улучшаться и на столицу грянет жара до +32 градусов.

Жара в Украину вернется не скоро: синоптики обновили карты

Карта погоды в Киеве на июль 2020 года

Жителям восточных регионов повезет больше. Дожди и похолодание прекратятся к 20 июля и вся последняя декада месяца, а также начало августа будут сухими и жаркими, от +27 до +32 градусов.

Жара в Украину вернется не скоро: синоптики обновили карты

Погода на востоке Украины на июль

На юге умеренные дожди пройдут 13 июля, а также возможно ухудшение погоды 20 и 21 июля. В остальные дни до конца июля будет тепло и солнечно. Возможно повышение температуры до +29 +33 градусов.

Жара в Украину вернется не скоро: синоптики обновили карты

Погода на юге Украины на июль

Западные области страны будет заливать дождями и грозами до конца текущей недели, температура воздуха повысится, но с 12 июля она снова упадет до +17 +20 градусов. Жаркую и сухую погоду стоит ожидать не ранее 27 июля. Синоптики прогнозируют повышение температуры до +28 +32 градусов, возможны небольшие кратковременные дожди.

Жара в Украину вернется не скоро: синоптики обновили карты

Погода на западе Украины на июль

Напомним, ранее мы писали о том, где в ближайшие дни в Украине разгуляются грозы и ливни.

А также рассказывали о том, что врач дал практические советы о том, как пережить резкие перепады погоды.

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