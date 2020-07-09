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Грози і шквали з градом: де в Україні розгуляється негода

Четвер 09 липня 2020 07:58
Грози і шквали з градом: де в Україні розгуляється негода
Погода в Україні (фото: pixabay.com)
Автор: Володимир Костирін

В Україні прогнозують суттєве погіршення погоди в деяких областях

Погода в Україні принесе опади у ряді регіонів, але в більшості областей очікується мінлива хмарність без дощів, при цьому температура повітря знизиться. Досить складна синоптична ситуація прогнозується на сході країни, а також у Дніпропетровській області.

9 липня жителям північних і західних регіонів рекомендується не забувати вдома парасольки. Про це йдеться в прогнозі синоптиків на Meteoprog.

У четвер у центральних областях очікується мінлива хмарність, без опадів. Температура повітря вдень становитиме близько +22...+25 градусів.

На Заході буде хмарно з проясненнями. Пройде дощ з грозою. Стовпчики термометрів вдень коливатимуться в межах +20...+23 градусів.

У північних областях буде малохмарно, можливі короткочасні дощі. Температура вдень очікується в середньому +21...+24 градусів.

На Півдні також малохмарно, обійдеться без опадів. Температура в денний час прогнозується близько +27...+30 градусів.

У східних областях мінлива хмарність. Температура вдень становитиме +26...+29 градусів. При цьому, як попереджають у прес-службі ДСНС, очікується істотне погіршення погоди - буде шквальний вітер до 20 метрів на секунду, град і дощі. Аналогічна ситуація - в Дніпропетровській області.

У Києві 9 липня прогнозується хмарна погода з проясненнями, можливий дощ. Температура повітря в столиці протягом доби буде варіюватися в межах +13...+20 градусів.

Раніше повідомлялося, що лікар дав практичні поради, як вижити під час різких перепадів погоди.

Нагадаємо, що синоптики повідомили, коли Україну знову накриє спекотна погода.

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