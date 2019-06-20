Спека стане ще сильніше: важливе попередження про погоду

Погода в Україні (Колаж РБК-Україна)

У деяких областях можливе підвищення температури до +36 градусів

Погода в Україні в найближчі кілька днів не порадує жителів прохолодою, а в кількох областях можливо навіть підвищення температури повітря до +36 градусів. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook.

Погода в Україні у п'ятницю, а також на вихідних буде спекотною. Невелике послаблення температури можливе тільки в західних областях, але й там вдень очікується до +29 градусів.

"Температура повітря сягатиме +30 +36 градусів. На Заході з 22 червня буде трохи свіжіше, +24 +29 градуси. Тому плануйте вихідні безпечно і згідно з прогнозом погоди. Адже відкрите сонце і навіть перебування в тіні в умовах такої спеки можуть спровокувати сонячний або тепловий удар", - попередила Діденко.

Карта погоди (facebook.com/tala.didenko)

Вона зазначила, що грози можуть пройти в декількох областях у п'ятницю, 21 червня і місцями можливі шквали, зливи і град.

"Грозові дощі 21 червня пройдуть у західних областях, місцями переходячи у зливи, з шквалом або градом. Локальні дощі можуть поширитися на Житомирську, Вінницьку, а ввечері і в Одеську області. На решті території України – суха повітряна маса, висока пожежна небезпека", - додала синоптик.

У Києві в п'ятницю, 21 червня, буде лютувати спека, +31 +33 градуси, опади не прогнозуються.

"Найближчий дощ у столиці очікується 24 червня, а ослаблення спеки, за прогнозами, припадає на 26 червня, на середу. Температура повітря знизиться до +25 +28 градусів", - порадувала Діденко жителів столиці.

Карта погоди (facebook.com/tala.didenko)

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що синоптик розповіла, де температура повітря почне знижуватися і коли.

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