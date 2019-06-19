Спека буде не всюди: де пройдуть сильні грози і зливи

Погода в Україні (Віталій Носач, РБК-Україна)

Погода в Україні у четвер засмутить жителів всіх областей

Погода в Україні у четвер, 20 червня, порадує відносною прохолодою лише кілька областей. Велика частина країни буде знаходитися в зоні сухого та жаркого повітря.

Погода на сході України очікується суха і сонячна. Синоптики прогнозують в регіоні вночі +17 +20 градусів, вдень стовпчики термометрів піднімуться до +28 +30 градусів, місцями навіть до +32 градусів.

У південних областях опади не прогнозуються, буде сонячно. Нічна температура повітря становитиме +21 +22 градуси, вдень очікується спека, від +28 до +33 градусів. У Криму сонячно і сухо. Вночі +20 +22 градуси, вдень повітря нагріється до +30 +32 градусів.

На півночі синоптики також прогнозують суху і сонячну погоду. Нічна температура повітря коливатиметься від +17 до +19 градусів, вдень очікується +29 +31 градус.

Західні області накриє грозами, місцями можливі зливи та посилення вітру. Однак температура повітря знизиться незначно, вночі очікується від +16 до +18 градусів, удень стовпчики термометрів піднімуться до +27 +31 градуса.

У центральній частині країни буде жарко, опади не прогнозуються. Нічна температура повітря +18 +20 градусів, денна становитиме +29 +32 градуси.

У Києві 20 червня буде сухо і сонячно, без опадів. Вночі буде відносно прохолодно, +19 +21 градус, удень повітря прогріється до +30 +32 градусів.

Погода в Україні 20 червня

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що синоптик поділилася шокуючим прогнозом на тиждень.

А також розповідали про те, що синоптики дали небезпечний прогноз погоди на липень.