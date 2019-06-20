На прохолоду не сподівайтеся: синоптик дала тривожний прогноз погоди

Погода в Україні (Колаж РБК-Україна)

Погода в Україні в найближчі дні не порадує прохолодою

Погода в Україні в найближчий тиждень істотно не зміниться, і температура повітря в більшості областей буде триматися вище +30 градусів. Синоптик Наталка Діденко розповіла у своєму блозі, коли українці зможуть відчути хоч невелике послаблення спеки і прохолоду.

Погода в Україні в кінці тижня, а також на вихідних буде спекотною, в деяких областях, за словами синоптика, температура може піднятися навіть вище +35 градусів.

"До кінця тижня спека в Україні триватиме. Максимальна температура повітря коливатиметься в межах + 30 + 35 градусів. При більш інтенсивному сонячному нагріванні в південній частині, на сході та в Дніпропетровській області градуси можуть бути вище. Уникайте тривалого перебування на сонці, пийте більше води, захищайте голови, щоб уникнути теплового або сонячного удару, віддавайте перевагу світлим натуральним тканинам і особливо ретельно стежте за дітьми та літніми людьми. Вночі в Україні температура повітря становитиме 18-24 градуси тепла, в Карпатах місцями 12-18 градусів тепла. У західних областях 22-23 червня температура повітря знизиться до + 24 + 28 градусів. Поєднання високої температури повітря і сухої погоди може істотно підвищувати пожежну небезпеку, тому варто бути вкрай обережними з вогнем", - попередила Діденко.

Вона повідомила, що дощі та грози очікуються лише в західних областях України, а на решті території в найближчі дні буде сухо.

"Короткочасні дощі з грозами в період з 20 до 23 червня найбільш вірогідні в західній частині України. Дощі можуть переходити в сильні зливи. Локально очікуються шквали та град. На решті території суттєві опади малоймовірні", - повідомила синоптик.

Карта погоди

Незначне зниження температури почнеться тільки з понеділка і першими довгоочікувану прохолоду відчують жителі західних областей.

"25-26 червня, поступово, починаючи з західних областей, в Україні спека послабшає. Температура повітря в денні години знизиться до +23 +28 градусів. На півдні України і в східній частині ослаблення спеки передбачається 27-28 червня. Короткочасні дощі випадатимуть наступного тижня переважно в західних областях і на півночі України", - зазначила Діденко.

У Києві в найближчі дні спека не тільки не знизиться, а навпаки – посилиться. А наступного тижня жителі столиці можуть отримати дощі з грозами.

"У Києві до кінця тижня триватиме спека, і навіть посилиться. Температура повітря протягом дня становитиме + 30 + 34 градуси. Суттєві опади малоймовірні, буде переважати суха погода. У понеділок і вівторок, 25-26 червня, в столиці ще буде спекотно, однак з 26 червня розпочнеться ослаблення спеки. Температура повітря знизиться в денні години до + 23 + 26 градусів. У Києві наступного тижня збільшиться ймовірність дощів з грозами. При грозах можливі шквали і навіть град", - додала синоптик.

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