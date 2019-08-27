Спека відступає: в Україні йде істотна прохолода (карта)

Погода в Україні у середу, 28 серпня, очікується спекотною майже у всіх областях України. Невелике зниження температури варто очікувати жителям східних і північних областей.

Погода на сході України буде сонячною і сухою. Вночі температура повітря складе +13 +16 градусів, вдень в Луганській області очікується +24 +26 градусів, в інших областях +25 +27 градусів, у Дніпрі до +29 градусів.

У південній частині країни буде жарко і сонячно. Нічна температура повітря становитиме +17 +22 градуси, вдень стовпчики термометрів піднімуться до +27 +31 градусів. У Криму опади не прогнозуються, сонячно. Вночі від +16 до +18 градусів, удень повітря нагріється до +28 +30 градусів.

На півночі України спека трохи спаде. Синоптики прогнозують сонячний, теплий день без опадів. Вночі +13 +15 градусів, вдень очікується від +24 +26 градусів.

У західних областях очікується найвища температура повітря і сонячна, суха погода. Вночі від +12 до +17 градусів, удень стовпчики термометрів покажуть від +27 до +30 градусів, в Ужгороді та Чернівецької області +31 +32 градуси.

В центральній частині України без опадів, сонячно і спекотно. Нічна температура повітря складе +13 +15 градусів, денна коливатиметься від +26 до +29 градусів.

У Києві 28 серпня опади не прогнозуються, очікується сонячна і суха погода. Вночі від +14 до +16 градусів, удень повітря прогріється до +25 +27 градусів.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що синоптики дали прогноз погоди до кінця серпня.

А також розповідали про те, що синоптик Наталка Діденко повідомила, якою буде погода в Україні на 1 вересня.