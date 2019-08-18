Спека почне розкручуватися: синоптик уточнила прогноз на яблучний Спас

Погода в Україні 19 серпня буде сонячною,теплою і без дощів. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй Facebook-сторінці. За її словами, з настанням свята-яблучний Спас спека в Україні почне поступово розкручуватися. Дощі можливі у східних та Сумській областях. Температура повітря вдень сягне +30 градусів.

"19-го серпня Україну оминатимуть циклони та атмосферні фронти, буде багато сонця, блакитного неба і білих пухнастих хмар-кумулюсів.

Лише в східних областях та на Сумщині збільшиться хмарність і можливі локальні невеликі дощі. Вітер хоч і з північного сходу, але слабкий, тихий, максимум помірний. Спека починає із Спаса розкручуватися. У понеділок скрізь вже +25+30 градусів, до середини тижня вріже, особливо на Півдні, у Центрі та на Сході до +32+37 градусів", - попередила Діденко.

Синоптична карта facebook.com/tala.didenko)

Синоптик повідомила, що 19 серпня кияни відчують на собі справжнє літо. Буде сонячно, тепло і без опадів.

"У Києві 19-го серпня - справжнє хороше літо. Без опадів, сонячно, протягом дня +26+28 градусів. Надалі в столиці спека посилиться. 22-го серпня на Заході та Півночі спека дещо послабне. Кому треба дощі, до кінця тижня не видно, хіба в західних областях щось періодично з`являтиметься, та й то локально. Плануйте зазадалегідь, що робити, а що не робити", - написала синоптик.

Також Діденко повідомила попередній прогноз на 24 серпня - День Незалежності України.

"24 серпня очікується суха сонячна погода з поривчастим вітром і температурою повітря близько 25 градусів", - резюмувала вона.

Як ми раніше писали, на відомому українському курорті Коблево повністю позеленів пляж. Справа в тому, що після зміни погоди, на берег викинуло численну кількість водоростей, в яких заплуталися медузи, а також сміття від туристів.

До речі, синоптик розповіла, коли в Україну прийде тепло і ясна погода.