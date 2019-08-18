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Синоптики попередили про повернення спеки в Україну

Новини » Суспільство    18.08.2019 - 18:19
Синоптики попередили про повернення спеки в Україну
Фото: в Україну повертається спека (РБК-Україна)

Температура повітря 19 серпня знову перевищить +30

З понеділка, 19 серпня, погода в Україні знову буде спекотною, температура повітря місцями перевищить +30. Про це йдеться в повідомленні українського Гідрометцентру в Facebook.

Повідомляється, що 19 серпня в Україні без опадів, лише вночі у східних областях місцями пройде короткочасний дощ, вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі від +10 до +15, у південних і східних областях до +18; денна температура від +26 до +31.

Синоптики попередили про повернення спеки в Україну

Нагадаємо, раніше синоптики спрогнозували, що з середини тижня очікується підвищення температури до +37 градусів у південних, центральних і східних областях. У той же час з четверга, 22 серпня, спека може дещо послабитися у західних і північних областях. Також на заході протягом тижня можливі періодичні опади.

Відзначимо, в Києві 19 серпня також буде сухо, тепло і сонячно. Денна температура коливатиметься в межах від +26 до +28. Протягом тижня в столиці спека буде посилюватися, на День Незалежності в місті очікується суха сонячна погода, але з поривчастим вітром і температурою до +25.

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