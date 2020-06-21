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Спека в місті: як правильно дотримуватися маскового режиму влітку

STYLERЖиття    21.06.2020 - 17:15
Спека в місті: як правильно дотримуватися маскового режиму влітку
Як правильно користуватися масками влітку (Фото: freepik.com)

Фахівці розповіли, як правильно користуватися масками влітку

В Україні продовжили карантин через пандемію коронавірусу, а разом з ним і обов'язкові заходи проти поширення захворювання – носіння масок у громадських місцях і транспорті. Правила використання захисних засобів у літній час такі ж, як і в будь-який інший, але є деякі нюанси, пов'язані з високими температурами повітря.

Як відзначили в Центрі громадського здоров'я України, в літній період маски доведеться міняти набагато частіше, оскільки у вологому і теплому середовищі на поверхні маски створюються ідеальні умови для розмноження патогенних мікроорганізмів.

Які правила носіння масок потрібно дотримуватися під час спеки:

  • Не можна торкатися зовнішньої сторони маски під час її носіння.
  • Знімати маску потрібно з гумки й при цьому не торкатися її передньої частини та шкіри обличчя.
  • Одноразові маски категорично не можна використовувати повторно.
  • Після зняття маски, руки слід помити з милом чи обробити їх антисептиком з високим вмістом спирту.

Як носити в літній час рукавички

В спекотну погоду носити рукавички рекомендується тільки тоді, коли є ризик контакту з біологічними рідинами. Однак варто пам'ятати про те, що руки в рукавичках, так само як і без них, можуть переносити збудників захворювання на відкриті поверхні шкіри обличчя і слизову оболонку очей. Рукавички створюють помилкове відчуття безпеки. А тривале використання може призвести до подразнення на шкірі рук.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що українцям придумали новий штраф за порушення маскового режиму.

А також розповідали про те, що імунолог розвіяла міфи про тополиний пух.

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Автор: Анна Шиканова

Теги Новини України карантинмаска
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