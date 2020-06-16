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Українцям придумали новий штраф: людям треба роз'яснювати

STYLERЖиття    16.06.2020 - 16:14
Українцям придумали новий штраф: людям треба роз'яснювати
В Україні планують посилити штрафи (Фото: facebook.com/UA National Police)

В Україні можуть посилити штрафи за порушення маскового режиму

В Україні можуть посилити штрафи за відмову від носіння маски в громадських місцях. Одночасно з цим в уряді готові переглянути рішення про носіння маски скрізь, крім власного житла.

На засіданні Кабінету міністрів у вівторок, 16 червня, було вирішено посилити відповідальність за порушення маскового режиму. Як пояснив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, епідемію COVID-19 потрібно тримати під контролем. Про це повідомляє "Урядовий портал".

"Людям потрібно пояснювати це питання. Ми готові переглянути питання носіння масок на вулицях, але маски в приміщеннях ще довго будуть актуальними", - зазначив Денис Шмигаль.

Він заявив, що уряд планує внести це питання до порядку денного Кабінету міністрів і Верховної Ради. Насамперед йдеться про посилення адміністративної відповідальності за недотримання маскового режиму у приміщеннях і в громадському транспорті.

Прем'єр-міністр додав, що це вимушений захід через зростання кількості хворих COVID-19. Відповідальність за недопущення різкого зростання кількості хворих COVID-19 лежатиме на голови ОДА.

У цілому жителі України позитивно поставилися до такого рішення уряду. Однак користувачі соціальних мереж запропонували видавати громадянам маски безкоштовно, оскільки постійна купівля залишає дірки в сімейних бюджетах.

Українцям придумали новий штраф: людям треба роз'яснюватиУкраїнцям придумали новий штраф: людям треба роз'яснювати

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Нагадаємо, раніше ми писали про те, що банкам заборонили штрафувати за прострочення платежів під час карантину.

А також розповідали про те, що в Україні можуть посилити карантин у зв'язку з підвищенням кількості хворих.

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Автор: Анна Шиканова

Теги Новини України штрафмаска
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