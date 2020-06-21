Жара в городе: как правильно соблюдать масочный режим летом

Специалисты рассказали, как правильно пользоваться масками летом
В Украине продлили карантин из-за пандемии коронавируса, а вместе с ним и обязательные меры против распространения заболевания – ношение масок в общественных местах и транспорте. Правила использования защитных средств в летнее время такое же, как и в любое другое, но есть некоторые нюансы, связанные с высокими температурами воздуха.
Как отметили в Центре общественного здоровья Украины, в летний период маски придется менять намного чаще, так как во влажной и теплой среде на поверхности маски создаются идеальные условия для размножения патогенных микроорганизмов.
Какие правила ношения масок нужно соблюдать во время жары:
Как носить в летнее время перчатки
В жаркую погоду носить перчатки рекомендуется только тогда, когда есть риск контакта с биологическими жидкостями. Однако стоит помнить о том, что руки в перчатках, так же как и без них, могут переносить возбудителей заболевания на открытые поверхности кожи – лицо и слизистую глаз. Перчатки создают ложное чувство безопасности. А длительное использование может привести к раздражению на коже рук.
Напомним, ранее мы писали о том, что украинцам придумали новый штраф за нарушение масочного режима.
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Автор: Анна Шиканова