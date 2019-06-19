Зажарить і заллє: синоптик поділилася прогнозом на тиждень

Погода в Україні 20 травня (фото: Колаж РБК-Україна)

Погода в Україні найближчий тиждень обіцяє бути непередбачуваною

Погода в Україні з 20 по 26 червня буде дивувати українців своєю непередбачуваністю. В одних регіонах спека посилиться, в інших, навпаки, відчувається прохолода. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

20 червня спека в Україні все ще буде продовжуватися. Особливо постраждають від неї східні області та південна частина: там очікується від +33 до +35 градусів.

На решті території України від +29 до +33 градуси.

У Києві також буде смажити: температура підніметься до +32 градусів, однак є ймовірність короткочасного дощу з грозою. Також очікуються дощі на Заході, Півночі і в Одеській області.

До кінця тижня спека буде посилюватися у всіх областях, крім західних. Там очікуються опади.

Погода в Україні з 20 по 26 червня (фото: facebook.com/tala.didenko)

"З 25-26 червня поступово спека послабшає в більшості областей України.

Температура води в Дніпрі складе 25-26 градусів. Купайтеся з розумом і обережністю, одним словом, на здоров'я", - підсумувала Діденко.

Нагадаємо, що 16 червня в Сватове (Луганська область) пронісся буревій з дощем, який знищив урожай, пошкодив будинки та навчальні заклади.

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