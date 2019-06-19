ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Зажарить і заллє: синоптик поділилася прогнозом на тиждень

STYLERЖиття    19.06.2019 - 14:08
Зажарить і заллє: синоптик поділилася прогнозом на тиждень
Погода в Україні 20 травня (фото: Колаж РБК-Україна)

Погода в Україні найближчий тиждень обіцяє бути непередбачуваною

Погода в Україні з 20 по 26 червня буде дивувати українців своєю непередбачуваністю. В одних регіонах спека посилиться, в інших, навпаки, відчувається прохолода. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

20 червня спека в Україні все ще буде продовжуватися. Особливо постраждають від неї східні області та південна частина: там очікується від +33 до +35 градусів.
На решті території України від +29 до +33 градуси.

У Києві також буде смажити: температура підніметься до +32 градусів, однак є ймовірність короткочасного дощу з грозою. Також очікуються дощі на Заході, Півночі і в Одеській області.

До кінця тижня спека буде посилюватися у всіх областях, крім західних. Там очікуються опади.

Зажарить і заллє: синоптик поділилася прогнозом на тижденьПогода в Україні з 20 по 26 червня (фото: facebook.com/tala.didenko)

"З 25-26 червня поступово спека послабшає в більшості областей України.
Температура води в Дніпрі складе 25-26 градусів. Купайтеся з розумом і обережністю, одним словом, на здоров'я", - підсумувала Діденко.

Нагадаємо, що 16 червня в Сватове (Луганська область) пронісся буревій з дощем, який знищив урожай, пошкодив будинки та навчальні заклади.

Раніше ми писали про те, що трасу Житомир-Бердичів засипало моторошним градом, висотою в 5 сантиметрів.

А також розповідали про те, що ураган розніс на друзки село під Херсоном.

Аномальна спека: синоптики дали небезпечний прогноз погоди на липень Насувається грозова стихія: які області постраждають від негоди (фото)
Новини України Погода
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся