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Насувається грозова стихія: які області постраждають від негоди (фото)

STYLERЖиття    19.06.2019 - 06:23
Насувається грозова стихія: які області постраждають від негоди (фото)
Погода в Україні 19 червня (колаж: РБК-Україна)

Погода в Україні у середу принесе спеку і грозові дощі

Погода в Україні у середу, 19 червня, принесе грозові дощі на значну територію країни. Температура повітря продовжить залишатися високою. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

До речі, Наталка Діденко нещодавно розповіла, коли в Україну прийде довгоочікувана прохолода.

Так, сьогодні грози і дощі очікуються на Заході, Півдні (крім Кримського півострова), а також на Сході країни. Без опадів буде в центральній та північній Україні.

Насувається грозова стихія: які області постраждають від негоди (фото)

Погода в Україні 19 червня (колаж: РБК-Україна)

Найнижча температура сьогодні очікується на Заході - від +26 до +29 градусів, на Півдні буде +29... +32 тепла. На решті території стовпчики термометрів в середньому покажуть +28... +30 градусів.

У Києві в середу сухо і сонячно. Повітря вдень прогріється до позначки +28... +30 градусів.

Насувається грозова стихія: які області постраждають від негоди (фото)

Погода в Україні 19 червня (фото: meteo.gov.ua)

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що ураган під Дніпром перетворив центр міста озеро.

А також писали про те, що через проливний дощ Львів став нагадувати Венецію, а сильний вітер наламав дерев.

До речі, в мережі показали небувалу повінь у Тернопільській області. Вируючі потоки води зносили все на своєму шляху.

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