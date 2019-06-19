Жара будет не везде: где пройдут сильные грозы и ливни

Погода в Украине (Виталий Носач, РБК-Украина)

Погода в Украине в четверг огорчит жителей всех областей

Погода в Украине в четверг, 20 июня, порадует относительной прохладой только несколько областей. Большая часть страны будет находится в зоне сухого и жаркого воздуха.

Погода на востоке Украины ожидается сухая и солнечная. Синоптики прогнозируют в регионе ночью +17 +20 градусов, днем столбики термометров поднимутся до +28 +30 градусов, местами даже до +32 градусов.

В южных областях осадки не прогнозируются, будет солнечно. Ночная температура воздуха составит +21 +22 градуса, днем ожидается жара, от +28 до +33 градусов. В Крыму солнечно и сухо. Ночью +20 +22 градуса, днем воздух нагреется до +30 +32 градусов.

На севере синоптики также прогнозируют сухую и солнечную погоду. Ночная температура воздуха будет колебаться от +17 до +19 градусов, днем ожидается +29 +31 градус.

Западные области накроет грозами, местами возможны ливни и усиление ветра. Однако температура воздуха опустится незначительно, ночью ожидается от +16 до +18 градусов, днем столбики термометров поднимутся до +27 +31 градуса.

В центральной части страны будет жарко, осадки не прогнозируются. Ночная температура воздуха +18 +20 градусов, дневная составит +29 +32 градуса.

В Киеве 20 июня будет сухо и солнечно, без осадков. Ночью будет относительно прохладно, +19 +21 градус, днем воздух прогреется до +30 +32 градусов.

Погода в Украине 20 июня

Напомним, ранее мы писали о том, что синоптик поделилась шокирующим прогнозом на неделю.

А также рассказывали о том, что синоптики дали опасный прогноз погоды на июль.