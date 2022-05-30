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Помилки при користуванні пральною машинкою, які роблять майже все

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Понеділок 30 травня 2022 08:45
Помилки при користуванні пральною машинкою, які роблять майже все Фото: як не можна користуватися пральною машиною (pixabay.com)
Автор: Світлана Мащенко

Пральна машинка не терпить недбалого поводження. Ремонт коштує дорого, а ручне прання - таке собі задоволення. Тому вкрай важливо правильно експлуатувати цю "помічницю", щоб вона могла довго і вірно вам служити.

Як не можна користуватися "пралкою" - читайте нижче в нашому матеріалі.

Дверцята машинки

Після прання не слід забувати на деякий час залишати відкритими дверцята машинки.

В іншому випадку, з часом на гумці-ущільнювачі може з'явитися цвіль.

Не все можна прати з кондиціонером

Прання з кондиціонером надає речам м'якість і аромат. Але все підряд прополіскувати з використанням засобу не варто.

Наприклад, кондиціонер не можна додавати при пранні речей, що погано вбирають вологу. Інакше вони будуть вбирати вологу ще гірше, і з'явиться запах затхлості.

Вага речей

Завжди стежте за вагою речей, які перете. Якщо постійно перевантажувати машинку, вона швидко вийде з ладу. До того ж речі можуть не відіпратися, як слід.

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