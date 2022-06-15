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Спека вже близько. Як підготувати кондиціонер до початку сезону

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Середа 15 червня 2022 12:33
Спека вже близько. Як підготувати кондиціонер до початку сезону Як почистити кондиціонер перед сезоном (freepic.com)
Автор: Людмила Жукова

Кондиціонер просто незамінний в період літньої спеки, яка вже настала в Україні.

Чистити пристрій перед початком літнього сезону необхідно для того, щоб він міг безперебійно функціонувати і не зламався у важливий момент.

Але багатьох чекає розчарування - після зимової перерви апарат починає працювати з перебоями. У матеріалі Styler читайте, як підготувати кондиціонер перед роботою в спеку.

Кондиціонер потрібно обслуговувати

Багато власників кондиціонерів геть забувають про необхідність їх періодичного обслуговування. Нехтування цією процедурою може привести до того, що ви проведете кілька днів в жаркій квартирі, якщо вчасно не знайдете майстра, який вирішить проблему.

На фільтрах і дренажних трубках утворюється і швидко розвивається пліснявий грибок, і після включення кондиціонера відчувається неприємний затхлий запах.

Якщо не почистити фільтри й перевірку систем, пил, що скупчився всередині приладу за зиму, буде надходити в квартиру.

Забрудненість теплообмінника і вчасно не виявлена витік холодоагенту нерідко призводять до перегріву і виходу з ладу мотор-компресора, заміна якого обійдеться в круглу суму. Якщо прилад служить вам кілька років, йому може знадобитися дозаправка фреоном.

Підготовка кондиціонера до літа

Проведіть повну чистку внутрішнього і зовнішнього блоків.

Перевірте роботу кондиціонера на всіх режимах.

Запустіть кондиціонер на кілька годин і вимкніть. Уважно огляньте блоки на наявність підтікання, нехарактерні звуки і запахи. Якщо ви побачили неполадки - викликайте фахівця.

Кондиціонер підключили, а тепер необхідно переконатися в тому, що лопасті зовнішнього вентилятора обертаються. Якщо помітити цю поломку вчасно, то це збереже Ваш гаманець від дорогого ремонту в майбутньому.

Якщо кондиціонер працює справно, потрібно повернутися в кімнату і перевірити, чи дійсно повітря, що виходить з вентиляційної решітки, холодний.

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