Був веселуном і мрійником: у київській школі скандал через загиблого учня

Скандал у київській школі через загиблу дитину (Колаж РБК-Україна)

Близькі вважають, що дитина загинула через моторошний тиск в школі

У київській школі "№94 (Еллада) розгорівся скандал через загиблого учня Сергія Петрука. Причини конфлікту розповіла на своїй сторінці в Facebook журналістка Леся Москаленко.

Вона повідомила, що 14-річний Сергій Петрук два місяці тому покінчив життя самогубством. Її дочка Катя дружила з Сергієм.

Сергій Петрук в школі вважався "поганою" і пустотливою дитиною, міг закукурікати на уроці. Він мріяв стати актором і відвідував акторський гурток. Разом з Катею вони знімали фільм, який так і не встигли змонтувати. У школі йому не давали ролі у виставах і не брали в колективні поїздки, просто не повідомляли, що клас збирається на єкскурсію.

Незадовго до загибелі він скаржився мамі, що йому складно в школі. Старша сестра вже її закінчила, а подруга Катя пішла на екстернат. Мама Сергія збиралася на наступний навчальний рік перевести його до іншого навчального закладу, але не встигла.

В той фатальний день він прийшов додому, поспілкувався з мамою, а коли вона вийшла з будинку, вистрибнув з вікна. На похорон попрощатися з ним прийшло троє вчителів і кілька однокласників. Москаленко зазначила, що це ті, хто дізналися про трагедію самостійно, так як в школі просто нікому нічого не повідомили.

Сергій Петрук вистрибнув з вікна через проблеми в школі (facebook.com/lesya.moskalenko)

Після смерті Сергія його мама ходить по двом інстанціям – в школу і в слідчий відділ поліції, який повинен розслідувати загибель підлітка, а замість цього саботує розслідування.

В школі мама Сергія Петрука запропонувала зробити добірку з малюнків і фотографій. На колаж погодилися, але те, що сталося потім – просто не піддається розумінню.

"У школі мама Сергійка запропонувала зробити добірку з малюнків і фотографій, веселий колаж, щоб учителі і діти, з якими він провчився 8 років, запам'ятали його веселуном і мрійником. Ще вона хотіла застерегти інших дітей, поговорити про кохання, про довіру, підтримку. Їй і самій була потрібна ця підтримка. У школі на колаж погодилися. Напередодні моя Катя надрукувала фотографії, мама Сергія взяла торбу цукерок, щоб пригощати дітей і вчителів. У школі діти з ножицями та іншими речами були готові робити колаж. Однак класна керівниця класу, де навчався Сергій, повідомила, що колаж зробити можна, але потім його потрібно відразу забрати зі школи. Та що там колаж, навіть фото Сергія залишити не дозволили", - написала Москаленко і додала, що вчителька сказала, що вона нічого не вирішує і потрібно йти до директора Кузьменко Вікторії Євгенівні.

Діти просили залишити колаж, Сергія мама розплакалася, а вчителька зробила вигляд, що нічого не бачить і не чує і просто вийшла з кабінету, а потім видалила маму Сергія зі шкільного чату.

У коментарях до публікації користувачі висловилися про те, що директора школи потрібно негайно звільнить. Вони обурені ситуацією, у якій керівництво школи не дає вшанувати пам'ять загиблого учня. Також в коментарях відзначилися ті, хто навчався у цій школі.

Який жах, боже.

Просто жах! Немає слів! Мої співчуття мамі...

Як сумно. І соромно за таких вчителів і за таку школу.

Директора звільнити! Вона не має права працювати з дітьми. Риба гниє з голови.

Це жахлива школа, я провчилася в ній 9 років. Втекла, як тільки стала досить дорослою для цього. Там дійсно жахливий педагогічний склад, сором.

Це радянська педагогічна система. Яку давно потрібно вже зламати. Вчителів навчають не бути друзями для учнів, а якимись диктаторами і садистами.

Дитя, дитя, прикро до сліз. Мою дочку так довели в школі, зробили поганою дитиною. Але ми встигли. Знайшла її щоденник, перевели посеред року. Так як дитина ридала, що не витримає. Царство небесне Сергійчику і нехай совість не дає спокійно жити тим, хто винен.

Як можна бути такими жорстокими...такий класний керівник і директор мають бути звільнені, чому вони можуть навчити? Жорстокості?

У нас перша вчителька довела дитину до стану овоча, він 4 дні не їв, не пив, взагалі нічого не хотів. Перед школою – блювання. Божився, що вчителька хороша. Поки в один день не зізнався, вже у другому класі. Перевели в іншу, і дитина ожила, але залишилися невпевненість і крім того заробили ще й болячки.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що батьки звинуватили киянку в роздуванні скандалу в дитячому саду.

А також розповідали про те, що вчитель фізкультури під Херсоном побив учня і спробував занурити його головою в унітаз.