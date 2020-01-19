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Вороги монархії: Меган Маркл і принц Гаррі потрапили в гучний скандал

STYLERПерсони    19.01.2020 - 13:30
Вороги монархії: Меган Маркл і принц Гаррі потрапили в гучний скандал
Меган Маркл і принц Гаррі потрапили в скандал - що сталося (фото: instagram.com/sussexroyal)

Експерти вважають, що герцоги Сассекські є великою небезпекою

Меган Маркл і принц Гаррі є великою небезпекою для збереження монархії. Так в британському журналі The Economist вийшла стаття з ілюстрацією, на якій поряд з затятим противником монархії - Карлом Марксом розміщені портрети герцогів Сассекських.

Економіст Уолтер Беджет вважає, що монархія в усі часи залишалася досить стійкою, пов'язуючи це з тим, що вона не підривала капіталізм, а зміцнювала його, діючи як клей в розділеному на антагоністичні класи суспільстві і відволікаючи маси від реального джерела влади (від роботи уряду).

Однак саме бренд "Сассекс" є найбільшою загрозою для монархії за всю сучасну історію. До того ж, Маркс свого часу передбачав, що капіталізм знищить всі залишки феодалізму.

Вороги монархії: Меган Маркл і принц Гаррі потрапили в гучний скандалМеган Маркл і принц Гаррі потрапили в скандал - що сталося (фото: royal.uk)

"Це б втопило релігійний екстаз та лицарський ентузіазм в" крижаній воді егоїстичних розрахунків". І це підкорило б кожен національний інститут революційної логіці глобального ринку", - йдеться в статті.

Виходячи з цих даних, можна сказати, що на даний момент герцог і герцогиня Сассекські представляють собою найглибшу небезпеку для збереження монархії з часів містера Беджета.

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