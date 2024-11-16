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Жадан выступил в поддержку энергетиков возле уничтоженного трансформатора

Суббота 16 ноября 2024 20:11
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Жадан выступил в поддержку энергетиков возле уничтоженного трансформатора Сергей Жадан выступил в поддержку энергетиков возле уничтоженного трансформатора (фото: facebook com)
Автор: Илона Свиридова

Сегодня украинский писатель и поэт Сергей Жадан провел литературные чтения в поддержку украинских энергетиков, уже третью зиму противостоящих российскому энергетическому террору.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на организаторов мероприятия.

Мероприятие состоялось около 40-тонного трансформатора одной из теплоэлектростанций ДТЭК, полностью разрушенного от российских обстрелов. В настоящее время трансформатор выставлен на Контрактовой площади в Киеве.

По словам писателя, битва за свет идет с начала полномасштабного вторжения. С февраля 2022 года россияне выпустили около 2000 ракет и дронов по объектам украинской энергетики.

"Этот объект - трансформатор по имени Орест, весит 40 тонн. При нормальной работе он может обеспечить теплом и светом сотни тысяч человек. Он здесь, чтобы всем нам напоминать о работе украинских энергетиков, которые после каждого обстрела, каждого попадания ракет и дронов по энергетических объектах, делают так, чтобы мы не мерзли", - сказал Жадан.

Как известно, только в этом году украинская энергетика подверглась 9 массированным атакам врага по украинской энергетике В результате обстрелов энергосистема потеряла около 9 ГВт мощностей.

Больше всего от массированных ударов пострадали мощности тепловой и гидрогенерации.

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Энергетики Сергей Жадан
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