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Жадан виступив на підтримку енергетиків біля знищеного трансформатору

Субота 16 листопада 2024 20:11
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Жадан виступив на підтримку енергетиків біля знищеного трансформатору Сергій Жадан виступив на підтримку енергетиків біля знищеного трансформатору (фото: facebook com)
Автор: Ілона Свиридова

Сьогодні український письменник та поет Сергій Жадан провів літературні читання на підтримку українських енергетиків, які вже третю зиму протистоять російському енергетичному терору.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на організаторів заходу.

Захід відбувся біля 40-тонного трансформатору однієї з теплоелектростанцій ДТЕК, вщент зруйнованого від цьогорічних російських обстрілів. Наразі трансформатор виставлений на Контрактовій площі в Києві.

За словами письменника, битва за світло триває з початку повномасштабного вторгнення. З лютого 2022 року росіяни випустили близько 2000 ракет і дронів по обʼєктах української енергетики.

"Цей обʼєкт - трансформатор на імʼя Орест, важить 40 тон. За умови нормальної роботи він може забезпечити теплом і світлом сотні тисяч людей. Він тут, щоб усім нам нагадувати про роботу українських енергетиків, які після кожного обстрілу, кожного попадання ракет і дронів по енергетичних обʼєктах, роблять так, щоб ми не мерзли", - сказав Жадан.

Як відомо, лише цього року українська енергетика зазнала 9 масованих атак ворога по українській енергетиці. Внаслідок обстрілів енергосистема втратила близько 9 ГВт потужностей.

Найбільше від масованих ударів постраждали потужності теплової та гідрогенерації.

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Енергетики Сергій Жадан
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