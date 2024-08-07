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Вспомнить все: как выглядит младший брат Кевина из фильма "Один дома" (фото)

Киран Калкин (фото: кадр из фильма "Один дома")
Автор: Иванна Пашкевич

Немногим известно, что в первых двух фильмах "Один дома" роль Фуллера исполнил Киран Калкин, родной брат Маколея Калкина. Этой осенью ему исполнится 42 года.

РБК-Украина (проект Styler) предлагает узнать, как он изменился с тех пор.

Калкины выросли в семье, где отец, Кристофер Корнелиус, был бывшим актером на Бродвее, а мать, Патриция Брентрап, работала телефонисткой.

У них большая семья с четырьмя братьями и двумя сестрами. Киран впервые вышел на сцену в возрасте двух лет, участвуя в постановке театра "Симфон-Спейс". Спустя шесть лет он дебютировал в фильме "Один дома".

Киран Калкин (фото: кадр из фильма "Один дома")

Актеру все-таки удалось выйти из тени своего брата. После яркой главной роли в драме "Великан" (1998) его начали активно приглашать на съемки разных картин, таких как "Отец невесты", "Скотт Пилигрим против всех", "Опасные игры", "Игби идет ко дну" и, конечно же , сериал "Наследники".

Примечательно, что он был номинирован на "Золотой глобус" в категории "Лучшая мужская роль в телесериале (драма)". Актер признавался, что благодаря этой роли он осознал, что его подлинное призвание - это быть актером.

Киран Калкин (фото: кадр из сериала "Наследники")

"Я пытаюсь вспомнить точный момент, когда это мнение поразило меня. Думаю, это было в конце съемок первого сезона. Я помню, как пришел домой и подумал: "Это то, чем я хочу заниматься в своей жизни. Думаю, я хочу быть актером". Мне было около 36 лет. Я играл уже 30 лет", - рассказал Киран в одном из своих интервью.

Кстати, личная жизнь актера тоже складывается удачно. В 2013 году Киран Калкин женился на Джаз Чартон. Шесть лет спустя у них родилась дочь, а в 2021 году на свет появился сын.

Смотрите, как сейчас выглядят другие актеры любимого новогоднего фильма "Один дома".

Также узнайте, как изменилась Лиза Кудроу, сыгравшая Фиби в культовом сериале "Друзья".

При написании материала использовались следующие источники: The Hollywood Reporter, Википедия.

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