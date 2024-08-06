Как сейчас выглядит Лиза Кудроу, сыгравшая Фиби в культовом сериале "Друзья" (фото)

В 1990-х годах на экраны вышел сериал "Друзья" , в результате ставший легендарным, и даже сегодня он остается для многих одним из самых любимых. Лиза Кудроу сыграла в киноработе яркую роль Фиби Буффе. Ее героиня отличалась своими странностями и непредсказуемыми поступками.

Как выглядит сегодня 61-летняя американская актриса и чем живет, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Кудроу в сериале "Друзья"

Именно съемки в этом сериале принесли актрисе настоящую популярность. Сначала она появилась в "Друзьях" в качестве эксцентрической официантки Урсулы Буффе. Именно этот персонаж помог Лизе занять место в этом проекте, и она воплотила на экране роль сестры-близняшки Урсулы.

За роль Фиби Кудроу получила "Эмми" в 1998 году. За все время работы над сериалом ее номинировали на награду шесть раз. Кроме нее, также статуэтку получила еще и Дженнифер Энистон, сыгравшая Рэйчел.

Скриншоты из сериала "Друзья"

У Фиби Буффе странное прошлое, она открывается зрителям постепенно. В отличие от других персонажей, она не стесняется быть другой и, напротив, даже получает удовольствие от своих странностей.

В первых сезонах героиня живет вместе со своей бабушкой, и та рассказывает ей правду о настоящем отце. Родственница Фиби умирает в пятом сезоне.

Потом Буффе становится бездомной. Также эта героиня - активная защитница прав животных и окружающей среды, а еще - любительница музыки. В сериале она исполняет несколько экстравагантные песни собственного авторства.

Карьера Кудроу

После "Друзей" звезда сыграла еще не в одном ярком проекте, ведь успех в этом сериале открыл дверь в большой Голливуд.

За плечами актрисы более 40 фильмов и телесериалов. Наиболее известными из них являются: "PS Я люблю тебя", "Легкомысленная Я", "Роми и Мишель на встрече выпускников", "Противоположность сексу", "Анализируя это", "Доктор Дулитл 2".

В сериалах "Возвращение" и "Веб-терапия" знаменитость выступила сценаристкой и продюсером.

В настоящее время звезда выбирает съемки в проектах комедийного и семейного характера.

Как Лиза Кудроу выглядит сегодня (Фото: instagram.com/lisakudrow)

Личная жизнь

Кудроу замужем. С 1995 года она состоит в браке с Мишелем Стерном. В 1998 году у пары родился сын Джулиан Мюррей.

Соцсети актрисы

За страницей Фиби в Instagram следят более 10 млн пользователей. В своем блоге она публикует фотографии со съемок, делится архивными кадрами, а также не стесняется показывать себя в повседневных образах.

Знаменитости в июле исполнилось 61 год (Фото: instagram.com/lisakudrow)

На странице актрисы можно найти снимки с ее коллегами из "Друзей": Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Мэттью Перри, жизнь которого оборвалась осенью 2023 года, и Дэвидом Швиммером.

Кудроу с коллегами из "Друзей" (Фото: instagram.com/lisakudrow)

Поклонники не устают оставлять под постами Лизы комплименты, отмечая, что она прекрасно выглядит в свои года.