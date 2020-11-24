Землю "потрясе" сильною магнітною бурею: названі дати ударів у грудні

Магнітні бурі у грудні 2020 (колаж: РБК-Україна)

Магнітні бурі у грудні будуть відбуватися кілька разів за місяць

Магнітні бурі у грудні 2020 будуть накривати Землю хвилями, і в деякі дні штормити буде досить сильно. Фахівці з астрономії Сонця розповіли, коли чекати магнітну бурю і з чим пов'язане це явище. А лікарі пояснили, кому варто уникати метеоколивань, і як мінімізувати вплив бурі на здоров'я.

Так, в грудні 2020 геомагнітні сплески вірогідні 3, 4, 10, 30, 31 числа. А ось з 18 по 22 січня очікується сильна магнітна буря, пише kanalukraina.

Вчені з Лабораторії рентгенівської астрономії Сонця ФІАН показали прогноз магнітної бурі на календарі. Судячи з нього, найбільший сплеск очікується 19 грудня.

Магнітні бурі у грудні 2020 (скрін: tesis.lebedev)

Магнітною (або геомагнітною) бурею астрофізики називають обурення геомагнітного поля нашої планети. Таке явище виникає при надходженні в околиці Землі потоків сонячного вітру. Астрофізики кажуть, що буря може тривати як кілька годин, так і кілька днів поспіль.

Кому небезпечні магнітні бурі

Геомагнітні бурі в першу чергу представляють небезпеку для метеозалежних людей (тих, хто відчуває на собі перепади погоди), людей похилого віку, а також тих, хто страждає на хронічні недуги, особливо проблеми з серцем і судинами. Метеоудари також чреваті неприємностями для гіпертоніків і гіпотоніків.

У дні магнітних бур люди скаржаться, як правило, на головний біль, аритмію, перепади тиску, шум у вухах.

Лікарі кажуть, що навіть здорові люди в дні магнітних бур можуть відчувати проблеми зі сном, підвищену стомлюваність, головні болі.

Як уникнути проблем зі здоров'ям у небезпечні дні

В першу чергу слід відмовитися від алкоголю, мінімізувати каву та інші підбадьорливі напої. Важливо стежити за харчуванням і дотримуватися питного режиму. Краще не переїдати, відмовитися від жирної, гострої, солоної їжі.

Крім того, не варто піддавати себе зайвій фізичної активності, уникати стресів і виконання завдань підвищеної складності. Це стосується і розумової, і фізичної праці.

Постарайтеся дотримуватися графіку відходу до сну і пробудження у дні магнітних бур. Побільше гуляйте на свіжому повітрі.

А якщо ви в групі ризику, контролюйте тиск і тримайте під рукою потрібні ліки.

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