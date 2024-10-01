Магнитные бури в октябре 2024: свежий график для жителей Украины

Магнитные бури могут оказывать влияние на жизнедеятельность человека и вызвать ухудшение самочувствия. Тому врачи советуют в дни магнитных бурь снижать активность, больше отдыхать и очень внимательно относиться к своему здоровью.

Когда прогнозируются умеренные и сильные магнитные бури в октябре 2024 года, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Что такое магнитная буря

Регулярные взрывы и вспышки на Солнце провоцируют выброс в пространство большого количества солнечной энергии. Она состоит из заряженных частиц (протонов и электронов), способных быстро двигаться в пространстве.

Когда они достигают магнитосферы Земли, происходит активность, называемая учеными магнитной или солнечной бурей.

Все бури имеют классификацию - от К-индекса 1 до К-индекса 9. Чем выше уровень К-индекса - тем сильнее буря.

Все бури с пометками от К-индекс 5 - это бури красного уровня, которые могут влиять на жизнедеятельность человека и вызывать проблемы со здоровьем. Среди других проблем - сбой в работе спутников, радиочастот, источников связи.

График магнитных бурь в октябре 2024

По данным спутниковых систем NOAA, TESIS и международных метеорологических лабораторий по всему миру, в октябре 2024 года ожидается несколько мощных магнитных бурь и несколько умеренных. В настоящее время в прогнозе нет затяжных геоштормов и бурь по показателям выше К-индекса 6.

График:

5-6 октября - умеренная магнитная буря, достигнет К-индекса 4 - К-индекса 5

10-12 октября - магнитная буря красного уровня. Начнется с К-индекса 4, но станет более мощным к К-индексу 5.

17 октября - слабая магнитная буря, от К-индекса 3 до К-индекса 4

22 октября - мощная магнитная буря красного уровня, К-индекс 5

27-28 октября - умеренная магнитная буря, достигнет К-индекса 4

Следует отметить, что прогнозы экспертов только предварительные и могут изменяться в зависимости от солнечной активности.

Воздействие магнитной бури на человека

Исследований по теме влияния магнитной бури на человека и самочувствие было проведено очень много. Некоторые ученые смогли подтвердить такую взаимосвязь и выяснили, что в дни магнитных бурь люди чаще жалуются на проблемы со здоровьем и обращаются за помощью к врачам, особенно к кардиологам.

Также некоторые исследования показали, что магнитные поля влияют на биоэлектрические процессы в организме и это приводит к нарушениям сна, снижению работоспособности и повышению раздражительности.

Какие могут быть проблемы:

Головные боли, мигрени, головокружение

Нарушение внимания и концентрации

Снижение трудоспособности

Слабость

Быстрая утомляемость

Сонливость днем

Проблемы со сном ночью

Депрессивные состояния

Раздражительность, агрессия

Повышение тревожности

Нарушение ритма пульса

Прыжки артериального давления

Апатия

Тошнота

Боль в суставах и мышцах

Как защититься от воздействия магнитной бури

Врачи в такие дни советуют соблюдать нормальный распорядок дня, больше отдыхать, следить за состоянием здоровья и снизить любую нагрузку. В рекомендации входит:

Полноценно высыпаться (7-9 часов в день). Пытаться ложиться спать и просыпаться в одно и то же время.

Нормально питаться: отдавать предпочтение легкой, богатой витаминами и минералами пищи. Не пропускать приемы пищи.

Ограничить потребление жирных, острых и вредных блюд, алкоголя, кофе, энергетиков и табака.

Пить достаточное количество чистой воды для поддержания водного баланса

Заниматься легкими физическими упражнениями: йога, пилатес, бассейн, прогулки

Дышать свежим воздухом, чтобы насыщать организм кислородом: в парках, скверах, во дворе или за городом

Проветривать помещение минимум два раза в сутки – утром и вечером

Утром принимать контрастный душ, вечером - расслабляющую ванну, пить натуральный чай на травах (ромашка, мята, мелисса).

Избегать стрессовых ситуаций, не ввязываться в споры, не поддаваться на провокации

Снизить психическую, психологическую и физическую нагрузку

Не забывать принимать лекарства, которые выписывает врач

Обращаться к медикам, если самочувствие ухудшается