Магнитные бури в октябре 2024: свежий график для жителей Украины
Магнитные бури могут оказывать влияние на жизнедеятельность человека и вызвать ухудшение самочувствия. Тому врачи советуют в дни магнитных бурь снижать активность, больше отдыхать и очень внимательно относиться к своему здоровью.
Когда прогнозируются умеренные и сильные магнитные бури в октябре 2024 года, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Что такое магнитная буря
Регулярные взрывы и вспышки на Солнце провоцируют выброс в пространство большого количества солнечной энергии. Она состоит из заряженных частиц (протонов и электронов), способных быстро двигаться в пространстве.
Когда они достигают магнитосферы Земли, происходит активность, называемая учеными магнитной или солнечной бурей.
Все бури имеют классификацию - от К-индекса 1 до К-индекса 9. Чем выше уровень К-индекса - тем сильнее буря.
Все бури с пометками от К-индекс 5 - это бури красного уровня, которые могут влиять на жизнедеятельность человека и вызывать проблемы со здоровьем. Среди других проблем - сбой в работе спутников, радиочастот, источников связи.
График магнитных бурь в октябре 2024
По данным спутниковых систем NOAA, TESIS и международных метеорологических лабораторий по всему миру, в октябре 2024 года ожидается несколько мощных магнитных бурь и несколько умеренных. В настоящее время в прогнозе нет затяжных геоштормов и бурь по показателям выше К-индекса 6.
График:
5-6 октября - умеренная магнитная буря, достигнет К-индекса 4 - К-индекса 5
10-12 октября - магнитная буря красного уровня. Начнется с К-индекса 4, но станет более мощным к К-индексу 5.
17 октября - слабая магнитная буря, от К-индекса 3 до К-индекса 4
22 октября - мощная магнитная буря красного уровня, К-индекс 5
27-28 октября - умеренная магнитная буря, достигнет К-индекса 4
Следует отметить, что прогнозы экспертов только предварительные и могут изменяться в зависимости от солнечной активности.
Воздействие магнитной бури на человека
Исследований по теме влияния магнитной бури на человека и самочувствие было проведено очень много. Некоторые ученые смогли подтвердить такую взаимосвязь и выяснили, что в дни магнитных бурь люди чаще жалуются на проблемы со здоровьем и обращаются за помощью к врачам, особенно к кардиологам.
Также некоторые исследования показали, что магнитные поля влияют на биоэлектрические процессы в организме и это приводит к нарушениям сна, снижению работоспособности и повышению раздражительности.
Какие могут быть проблемы:
- Головные боли, мигрени, головокружение
- Нарушение внимания и концентрации
- Снижение трудоспособности
- Слабость
- Быстрая утомляемость
- Сонливость днем
- Проблемы со сном ночью
- Депрессивные состояния
- Раздражительность, агрессия
- Повышение тревожности
- Нарушение ритма пульса
- Прыжки артериального давления
- Апатия
- Тошнота
- Боль в суставах и мышцах
Как защититься от воздействия магнитной бури
Врачи в такие дни советуют соблюдать нормальный распорядок дня, больше отдыхать, следить за состоянием здоровья и снизить любую нагрузку. В рекомендации входит:
Полноценно высыпаться (7-9 часов в день). Пытаться ложиться спать и просыпаться в одно и то же время.
Нормально питаться: отдавать предпочтение легкой, богатой витаминами и минералами пищи. Не пропускать приемы пищи.
Ограничить потребление жирных, острых и вредных блюд, алкоголя, кофе, энергетиков и табака.
Пить достаточное количество чистой воды для поддержания водного баланса
Заниматься легкими физическими упражнениями: йога, пилатес, бассейн, прогулки
Дышать свежим воздухом, чтобы насыщать организм кислородом: в парках, скверах, во дворе или за городом
Проветривать помещение минимум два раза в сутки – утром и вечером
Утром принимать контрастный душ, вечером - расслабляющую ванну, пить натуральный чай на травах (ромашка, мята, мелисса).
Избегать стрессовых ситуаций, не ввязываться в споры, не поддаваться на провокации
Снизить психическую, психологическую и физическую нагрузку
Не забывать принимать лекарства, которые выписывает врач
Обращаться к медикам, если самочувствие ухудшается
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При написании материала были использованы источники: MeteoAgent, SpaceWeather, Центр прогнозирования космической погоды.
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