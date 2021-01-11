До Землі летить астероїд розміром з малу планету: експерти оцінили ризики

До Землі летить астероїд (фото: freepik.com)

До Землі летить гігантський астероїд, розміром з малу планету. Максимально зблизиться небесне тіло з нашою планетою вже в ніч з 13 на 14 січня.

Астероїду присвоїли назву 2020 WU5, і він вважається потенційно небезпечним, за критеріями NASA. У космічному агентстві розповіли, що він пролетить біля Землі на відстані близько 8 млн кілометрів.

Розміри гіганта становлять від 0,5 до 1,1 кілометра. 2020 WU5 відносять до групи "апполонів" - навколоземних об'єктів, орбіти яких перетинають земну із зовнішнього боку.

У ніч з 13 на 14 січня астероїд буде переміщатися на тлі Близнюків в бік сузір'я Візничого. І хоча він пролетить на значній відстані від нашої планети, його зараховують до потенційно небезпечних. За такими астероїдами вчені пильно стежать, відстежуючи їх траєкторію, періодичність зближення з планетою, і потенційні ризики.

Вчені говорять, що в середніх широтах Північної півкулі будуть оптимальні умови для спостереження за небесним тілом. Щоб побачити астероїд "у всій красі", знадобиться телескоп з діаметром об'єктива від 200 міліметрів.

2020 WU5 виявили зовсім недавно - 29 листопада 2020 року на знімках, отриманих космічним телескопом NEOWISE (Wide-Field Infrared Survey Explorer). 4 грудня небесне тіло включили в Електронний циркуляр малих планет Міжнародного астрономічного союзу (IAU).

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