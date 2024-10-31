Магнитные бури в ноябре 2024 года: в какие дни следует беречь здоровье
Магнитные бури могут вызвать у человечества ухудшение самочувствия, головные боли и угнетенное настроение. А еще они способны влиять на работу всевозможных спутников, средств связи, радиочастот, GPRS. И ученые уже сделали предварительный прогноз о магнитных бурях в ноябре.
Когда в ноябре ожидаются магнитные бури и какой интенсивности, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Центр предсказания космической погоды Национального агентства океанографии и атмосферы США (NOAA).
Что такое магнитная буря
На Солнце регулярно происходят взрывы и вспышки, которые ведут к выбросу в пространство большого количества солнечной энергии. Эта энергия состоит из заряженных частиц - протонов и электронов, обладающих способностью быстро двигаться в пространстве.
Когда эти заряженные частицы достигают магнитосферы Земли, происходит активность, называемая учеными магнитной или солнечной бурей.
Все бури разделяют по мощности и придают классификации. Бури до К-индекса 4 - это слабые и умеренные магнитные бури, которые почти не ощутимы на Земле.
Бури с показателями выше К-индекса 5 - это бури красного уровня, оказывающие влияние на жизнедеятельность человека и работу электротехники. Чем выше показатель - тем сильнее магнитная буря и ее влияние. При самых высоких показателях (К-индекс 8 или К-индекс 9) возможны полярные сияния.
Когда будут магнитные бури в ноябре
По данным спутниковых систем NOAA, TESIS и международных метеорологических лабораторий по всему миру, ноябрь будет спокойным месяцем по сравнению с последними месяцами.
- 11-12 ноября - умеренная магнитная буря, К-индекс 4
- 15 ноября - умеренная магнитная буря, К-индекс 4
- 20 ноября - умеренная магнитная буря, К-индекс 4
- 24-25 ноября - мощная магнитная буря красного уровня, К-индекс 5
Следует помнить, что все прогнозы ученых - предварительные. Данные могут изменяться очень быстро в зависимости от состояния солнечной активности.
Воздействие магнитной бури на человека
За последние 20 лет ученые провели немало исследований по теме магнитных бурь и некоторые из них подтвердили взаимосвязь между геомагнитной активностью и ухудшением самочувствия человека. В такие дни гораздо больше людей жалуются на состояние здоровья и обращаются к врачам.
Исследования показывают, что магнитные поля влияют на биоэлектрические процессы в организме, что вызывает нарушение сна, повышение раздражительности, снижение концентрации и работоспособности.
Самые частые жалобы:
- Головная боль
- Мигрень
- Головокружение
- Туман в голове
- Быстрая усталость, слабость
- Нарушение концентрации, снижение трудоспособности
- Проблемы со сном
- Агрессия
- Раздражительность
- Повышенная тревожность
- Апатия
- Депрессивные состояния
- Ухудшение настроения
- Проблемы с сердечно-сосудистой системой
- Тошнота
- Боль в мышцах
Что помогает пережить магнитную бурю
В такие дни следует уделить больше времени отдыху, своему здоровью, соблюдать нормальный распорядок дня и полноценно питаться.
Общие рекомендации от врачей:
- Спать 7-9 часов, ложиться и просыпаться в одно и то же время
- Сбалансированное питание: легкая пища, много овощей, фруктов, зелени
- Ограничения в кофе, энергетиках, острой и вредной пище, алкоголе, курении
- Пить достаточно воды
- Прогулки на открытом воздухе
- Проветривать помещение
- Утром поможет зарядка и контрастный душ, вечером - расслабляющая ванна.
- Натуральные чаи на травах
- Желательно избегать стрессов, ссор
- Отдыхать и не ограничить нагрузку
При ухудшении самочувствия - обращаться за помощью врачей
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