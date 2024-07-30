На Землю надвигается мощная магнитная буря: как уберечь свое здоровье

Что такое магнитная буря

На Солнце регулярно происходят вспышки и взрывы, которые ведут к выбросу в пространство большого количества солнечной энергии. Эта энергия состоит из заряженных частиц - протонов и электронов, обладающих способностью быстро перемещаться в пространстве. Когда они достигают магнитосферы Земли, происходит активность, называемая учеными магнитной или солнечной бурей.

Все магнитные бури имеют классификацию – в зависимости от мощности, К-индексов и других параметров. Чем выше К-индекс - тем мощнее магнитная буря. Все бури от К-индекса 5 имеют отметку красного уровня. Бурые красные уровни могут вызвать ухудшение самочувствия у людей, сбой в работе связи, спутников и GPRS.

Что известно о магнитной буре

По данным спутниковых систем NOAA, TESIS и международных метеорологических лабораторий по всему миру, магнитная буря красного уровня с К-индексом 5 накрыла Землю в понедельник, 29 июля. Однако уже во вторник эта буря станет мощнее и достигнет уровня К-индекса 7.

В среду, 31 июля, эта буря станет немного слабее, но будет еще влиять на жизнедеятельность человека. Ученые прогнозируют, что она будет держаться на К-индекс 6. И это тоже буря красного уровня.

Магнитная буря 30-31 июля (скриншот)

Как влияет магнитная буря на человека

Ученые со всего мира проводят немало исследований по теме взаимосвязи между магнитными бурями и самочувствием человека. И есть очень много подтверждений, что в дни "красных" магнитных бурь у многих людей возникают определенные симптомы:

головная боль, мигрень

Слабость, повышенная усталость

Сонливость днем, бессонница ночью

Ухудшение концентрации

Туман в голове

Снижение трудоспособности

Прыжки артериального давления

Проблемы с сердечно-сосудистой системой

Ухудшение настроения

Повышение тревожности

Раздражительность

Проявления агрессии

Обострение хронических заболеваний

Как уменьшить влияние магнитной бури

Врачи советуют в дни сильных магнитных бурь снизить физическую и психоэмоциональную нагрузку, больше отдыхать, соблюдать нормальный распорядок дня.

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