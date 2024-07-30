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На Землю надвигается мощная магнитная буря: как уберечь свое здоровье

На Землю надвигается мощная магнитная буря (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Последние дни июля будут очень трудными для людей с метеозависимостью, а также для тех, кто реагирует на магнитные бури. По прогнозам специалистов, 30-31 июля Землю накроет мощная 7-балльная магнитная буря.

Что известно об этой буре и как уберечь свое здоровье, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Meteoagent.

Что такое магнитная буря

На Солнце регулярно происходят вспышки и взрывы, которые ведут к выбросу в пространство большого количества солнечной энергии. Эта энергия состоит из заряженных частиц - протонов и электронов, обладающих способностью быстро перемещаться в пространстве. Когда они достигают магнитосферы Земли, происходит активность, называемая учеными магнитной или солнечной бурей.

Все магнитные бури имеют классификацию – в зависимости от мощности, К-индексов и других параметров. Чем выше К-индекс - тем мощнее магнитная буря. Все бури от К-индекса 5 имеют отметку красного уровня. Бурые красные уровни могут вызвать ухудшение самочувствия у людей, сбой в работе связи, спутников и GPRS.

Что известно о магнитной буре

По данным спутниковых систем NOAA, TESIS и международных метеорологических лабораторий по всему миру, магнитная буря красного уровня с К-индексом 5 накрыла Землю в понедельник, 29 июля. Однако уже во вторник эта буря станет мощнее и достигнет уровня К-индекса 7.

В среду, 31 июля, эта буря станет немного слабее, но будет еще влиять на жизнедеятельность человека. Ученые прогнозируют, что она будет держаться на К-индекс 6. И это тоже буря красного уровня.

Магнитная буря 30-31 июля (скриншот)

Как влияет магнитная буря на человека

Ученые со всего мира проводят немало исследований по теме взаимосвязи между магнитными бурями и самочувствием человека. И есть очень много подтверждений, что в дни "красных" магнитных бурь у многих людей возникают определенные симптомы:

  • головная боль, мигрень
  • Слабость, повышенная усталость
  • Сонливость днем, бессонница ночью
  • Ухудшение концентрации
  • Туман в голове
  • Снижение трудоспособности
  • Прыжки артериального давления
  • Проблемы с сердечно-сосудистой системой
  • Ухудшение настроения
  • Повышение тревожности
  • Раздражительность
  • Проявления агрессии
  • Обострение хронических заболеваний

Как уменьшить влияние магнитной бури

Врачи советуют в дни сильных магнитных бурь снизить физическую и психоэмоциональную нагрузку, больше отдыхать, соблюдать нормальный распорядок дня.

А также:

  • Полноценно высыпаться (7-9 часов)
  • Утром делать зарядку и принимать контрастный душ
  • Полноценно питаться
  • Пить достаточно воды
  • Не злоупотреблять кофе, энергетиками, табаком, алкоголем, вредной едой.
  • Проветривать помещение
  • Играть на свежем воздухе
  • Обращаться к врачам в случае ухудшения самочувствия

 

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