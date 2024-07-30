На Землю насувається потужна магнітна буря: як вберегти своє здоров'я

Що таке магнітна буря

На Сонці регулярно стаються спалахи та вибухи, які призводять до викиду у простір великої кількості сонячної енергії. Ця енергія складається з заряджених частинок - протонів та електронів, які мають здатність швидко переміщатися у просторі. Коли вони досягають магнітосфери Землі, відбувається активність, яку вчені називають магнітною або сонячною бурею.

Всі магнітні бурі мають класифікацію - залежно від потужності, К-індексів та інших параметрів. Чим вище К-індекс - тим потужніша магнітна буря. Усі бурі від К-індексу 5 мають позначку червоного рівня. Бурі червоного рівня можуть викликати погіршення самопочуття у людей, збій у роботі зв'язку, супутників та GPRS.

Що відомо про магнітну бурю

За даними супутникових систем NOAA, TESIS та міжнародних метеорологічних лабораторій у всьому світі, магнітна буря червоного рівня з К-індексом 5 накрила Землю у понеділок, 29 липня. Однак вже у вівторок ця буря стане більш потужною та досягне рівня К-індексу 7.

У середу, 31 липня, ця буря стане трохи слабшою, але ще буде впливати на життєдіяльність людини. Вчені прогнозують, що вона буде триматися на К-індекс 6. І це також буря червоного рівня.

Магнітна буря 30-31 липня (скриншот)

Як впливає магнітна буря на людину

Вчені зі всього світу проводять чимало досліджень на тему взаємозв'язку між магнітними бурями та самопочуттям людини. І є дуже багато підтверджень, що у дні "червоних" магнітних бур у багатьох людей виникають певні симптоми:

Головний біль, мігрень

Слабкість, підвищена втома

Сонливість вдень, безсоння вночі

Погіршення концентрації

Туман в голові

Зниження працездатності

Стрибки артеріального тиску

Проблеми з серцево-судинною системою

Погіршення настрою

Підвищення тривожності

Дратівливість

Прояви агресії

Загострення хронічних захворювань

Як зменшити вплив магнітної бурі

Лікарі радять у дні сильних магнітних бур знизити фізичне та психоемоційне навантаження, більше відпочивати, дотримуватися нормального розпорядку дня.

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