Землю накриє затяжною магнітною бурею: штормити буде кілька днів поспіль

Магнітна буря накриє Землю вже сьогодні і триватиме кілька днів поспіль. Астрофізики кажуть, що найближчий геошторм очікується з 17 по 20 січня, при цьому коливання не будуть занадто сильними.

Про дати геомагнітної бурі розповіли в Лабораторії рентгенівської астрономії Сонця, ФІАН.

Магнітними (геомагнітними) бурями називають вид геомагнітної активності, пов'язаний з надходженням в околиці Землі обурених потоків сонячного вітру і їх взаємодією з магнітосферою Землі.

Саме з таким явищем пов'язане виникнення північного сяйва, магнітна буря може викликати збої в роботі техніки, а також проблеми зі здоров'ям у деяких людей.

Дати магнітних бур (скрін: tesis.lebedev.ru)

Хто страждає від магнітних бур

В першу чергу магнітна буря може викликати занепокоєння у метеочутливих людей. Самопочуття може псуватися також у літніх, тих, хто має хронічні хвороби, сердечників, гіпертоніків і гіпотоніків і людей з іншими серцево-судинними хворобами.

Лікарі кажуть, що самопочуття може зіпсуватися і у здорових людей, а нездоровий і сидячий спосіб життя може призвести до розвитку метеочутливості.

У ці дні може з'явитися безпричинна втома, дратівливість, раптово розболітися голова. Якщо у вас є проблеми зі здоров'ям, стежте за тиском, серцевим ритмом. Адже за деякими даними, у дні магнітних бур частішає звернення на "швидку" з різними нападами, у тому числі з інфарктом, інсультом і близькими до цього станами.

Ось кілька порад, як уникнути впливу магнітної бурі:

Якщо у вас є проблеми зі здоров'ям, тримайте неподалік необхідні ліки, а при необхідності проконсультуйтеся з лікарем.

Стежте за режимом сну – лягати спати і прокидатися потрібно в один і той же час, а тривалість сну має складати 7-8 годин.

Відмовтеся від алкоголю, куріння, кави і нездорової їжі.

Уникайте стресів, сильних фізичних навантажень і не переїдайте.

Прийміть вранці контрастний душ, а ввечері – теплу ванну, рушайте на прогулянку на свіжому повітрі, якщо тому сприяє погода.

Раніше ми писали, що магнітна буря дозволила побачити північне сяйво в абсолютно несподіваних для цього місцях планети.

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