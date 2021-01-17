Землю накриє затяжною магнітною бурею: штормити буде кілька днів поспіль

Магнітна буря накриє Землю вже сьогодні і триватиме кілька днів поспіль. Астрофізики кажуть, що найближчий геошторм очікується з 17 по 20 січня, при цьому коливання не будуть занадто сильними.
Про дати геомагнітної бурі розповіли в Лабораторії рентгенівської астрономії Сонця, ФІАН.
Магнітними (геомагнітними) бурями називають вид геомагнітної активності, пов'язаний з надходженням в околиці Землі обурених потоків сонячного вітру і їх взаємодією з магнітосферою Землі.
Саме з таким явищем пов'язане виникнення північного сяйва, магнітна буря може викликати збої в роботі техніки, а також проблеми зі здоров'ям у деяких людей.
Дати магнітних бур (скрін: tesis.lebedev.ru)
В першу чергу магнітна буря може викликати занепокоєння у метеочутливих людей. Самопочуття може псуватися також у літніх, тих, хто має хронічні хвороби, сердечників, гіпертоніків і гіпотоніків і людей з іншими серцево-судинними хворобами.
Лікарі кажуть, що самопочуття може зіпсуватися і у здорових людей, а нездоровий і сидячий спосіб життя може призвести до розвитку метеочутливості.
У ці дні може з'явитися безпричинна втома, дратівливість, раптово розболітися голова. Якщо у вас є проблеми зі здоров'ям, стежте за тиском, серцевим ритмом. Адже за деякими даними, у дні магнітних бур частішає звернення на "швидку" з різними нападами, у тому числі з інфарктом, інсультом і близькими до цього станами.
Раніше ми писали, що магнітна буря дозволила побачити північне сяйво в абсолютно несподіваних для цього місцях планети.
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