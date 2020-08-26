Землю накриє затяжна магнітна буря: коли чекати удару

Магнітна буря в серпні (колаж: РБК-Україна)

Магнітна буря почнеться наприкінці серпня і триватиме до початку вересня

Землю в останні дні серпня накриє потужна магнітна буря, яка спричинить ряд неприємностей метеочутливим людям і тим, у кого є хронічні хвороби. Фахівці кажуть, що голова в дні геошторму може розболітися у кожного.

Так, у Лабораторії рентгенівської астрономії Сонця ФІАН кажуть, що піковою датою магнітної бурі стане 29 серпня, але затягнуться коливання майже до 1 вересня.

У дні геошторму люди можуть відчути занепад сил без видимих на те причин, з'являються проблеми зі сном, різкі перепади настрою. А головний біль може перерости в мігрень.

Як уберегти себе від поганого самопочуття у дні магнітних бур

Медики радять у пікові дні магнітних бур відмовити від сильних фізичних навантажень і менше перебувати на сонці.

Підбадьоритися вранці допоможе контрастний душ, а розслабитися ввечері - тепла ванна. Постарайтеся виспатися і уникайте стресових ситуацій.

Важливо також пам'ятати про правила харчування: відмовтеся від фаст-фуду, жирної, смаженої їжі. Посиденьки з алкоголем теж краще перенести на інший день. Інакше потім будете страждати.

Якщо ж у вас є які-небудь хронічні хвороби, медики радять носити з собою аптечку з необхідними ліками.

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