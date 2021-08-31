Землю накриє триденною магнітною бурею: коли буде пік

Дати магнітної бурі

За даними Лабораторії рентгенівської астрономії Сонця, ФІАН, буря триватиме з 1 по 3 вересня. При цьому основного удару слід чекати 2 вересня, за день до цього і після магнітосфера буде збудженою.

Пік геомагнітної активності припаде на 06:00 четверга, 2 вересня.

Магнітною (геомагнітною) бурею прийнято називати обурення геомагнітного поля тривалістю від декількох годин до декількох діб. Вони викликаються надходженням в околиці Землі обурених потоків сонячного вітру і їх взаємодією з магнітосферою Землі.

Скріншот: дати вересневих магнітних бур (tesis.lebedev)

Для кого період магнітних бур небезпечний

Негативному впливу магнітної бурі найбільш схильні люди з метеозалежністю, літні, ті, у кого є проблеми з серцем і судинами, гіпертоніки, гіпотоніки, емоційно і психічно нестабільні люди.

Лікарі кажуть, що під час сильної геомагнітної активності голова може розболітися навіть у тих людей, які вважають себе здоровими.

У небезпечні дні можуть бути мігрені, "скакати" тиск, порушуватися серцевий ритм, ниють старі рани, а хронічні хвороби дають про себе знати.

Крім того бувають проблеми зі сном, безпричинна втома, дратівливість, апатія, важко стримувати емоції.

Як себе вберегти?

Медики радять людям, які схильні до впливу магнітної бурі, дотримуватися ряду правил. Якщо ж у вас є певні проблеми зі здоров'ям, і ви в групі ризику, тримайте необхідні ліки під рукою. При необхідності проконсультуйтеся з лікарем.

Експерти рекомендують в періоди геомагнітної активності дотримуватися нескладних правил: