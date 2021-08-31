Землю накроет трехдневной магнитной бурей: когда будет пик

Магнитная буря накроет Землю уже в первые дни сентября, вызвав сбои не только в работе техники, но и проблемы со здоровьем у многих людей.
Когда ждать ударов, почему это опасно, и кто наиболее подвержен влиянию магнитной бури - читайте ниже в материале Styler.
По данным Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца, ФИАН, буря продлится с 1 по 3 сентября. При єтом основного удара следует ждать 2 сентября, за день до этого и после магнитосфера будет возбужденной.
Пик геомагнитной активности придется на 06:00 четверга, 2 сентября.
Магнитной (геомагнитной) бурей принято называть возмущение геомагнитного поля длительностью от нескольких часов до нескольких суток. Они вызываются поступлением в окрестности Земли возмущенных потоков солнечного ветра и их взаимодействием с магнитосферой Земли.
Скриншот: Даты сентябрьских магнитных бурь (tesis.lebedev)
Негативному воздействию магнитной бури наиболее подвержены люди с метеозависимостью, пожилые, те, у кого есть проблемы с сердцем и сосудами, гипертоники, гипотоники, эмоционально и психически нестабильные люди.
Врачи говорят, что во время сильной геомагнитной активности голова может разболеться даже у тех людей, которые считают себя здоровыми.
В опасные дни могут быть мигрени, "скакать" давление, нарушаться сердечный ритм, ноют старые раны, а хронические болезни дают о себе знать.
Кроме того бывают проблемы со сном, беспричинная усталость, раздражительность, апатия, трудно сдерживать эмоции.
Медики советуют людям, которые подвержены влиянию магнитной бури, соблюдать ряд правил. Если же у вас есть определенные проблемы со здоровьем, и вы в группе риска, держите необходимые лекарства под рукой. При необходимости проконсультируйтесь с врачом.
Эксперты рекомендуют в периоды геомагнитной активности придерживаться несложных правил:
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