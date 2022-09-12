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Землю накриє магнітними бурями: які дні будуть небезпечними цього тижня

Магнітні бурі накриють двічі на цьому тижні (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Магнітні бурі в середині вересня доставлять тимчасові незручності багатьом людям на планеті. Найближчими днями фахівці прогнозують бурю з помірними показниками та один геомагнітний удар.

Які дні стануть небезпечними в період з 12 по 18 вересня - читайте в матеріалі нижче.

За даними Meteoagent, вже завтра, 13 вересня, очікуються магнітні коливання з індексом 4. Геомагнітна обстановка вщухне тільки до середи, 15 вересня.

Але 16 вересня знову почнуться магнітні коливання. А 17 вересня, в п'ятницю, очікується сильна магнітна буря з індексом 5.

Така буря може впливати на всіх людей на планеті та привести до погіршення самопочуття. Напруга почне спадати вже в суботу, а в неділю геомагнітна обстановка повернеться в нормальний стан.

Наступну сильну магнітну бурю фахівці прогнозують наприкінці місяця - 30 вересня.

Як впливає магнітна буря на людину

У дні помірних коливань невелике погіршення самопочуття буває у метеозалежних людей, у літніх і у людей з хронічними захворюваннями.

У дні сильних магнітних бур неприємні відчуття можуть відчути багато людей на Землі. Також можуть бути перебої в роботі електроніки та зв'язку.

Найчастіші симптоми в дні магнітних бур:

  • Головний біль
  • Загальне погіршення самопочуття
  • Млявість і запаморочення
  • Порушення концентрації
  • Ломота в кінцівках
  • Проблеми зі сном - сонливість або безсоння
  • Дратівливість, апатія, агресія, депресивні стани
  • Коливання тиску, порушення серцевого ритму
  • Загострення тривожності
  • Загострення хронічних захворювань

Що допоможе знизити вплив магнітної бурі

У такі дні потрібно дотримуватися нормального режиму дня - повноцінно харчуватися, спати не менше 8 годин на добу і здійснювати прогулянки на свіжому повітрі.

Від шкідливої, жирної їжі варто відмовитися та обмежити вживання кави, алкоголю і сигарет.

Бажано знизити фізичне і психоемоційне навантаження, приймати контрастний душ, більше відпочивати та дихати свіжим повітрям.

У раціоні має бути більше овочів і фруктів, достатня кількість води. Також допомагають трав'яні чаї.

Людям з хронічними захворюваннями потрібно більше відпочивати та висипатися, від сильних навантажень краще відмовитися, а під руками необхідно тримати ліки.

До речі, раніше ми розповідали про те, як під час війни потрібно відпочивати, щоб швидко відновити енергію і сили.

А також ми писали про те, що вчені назвали найкорисніший час для ранкового підйому.

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