Землю накроет магнитными бурями: какие дни будут опасными на этой неделе

По данным Meteoagent, уже завтра, 13 сентября, ожидаются магнитные колебания с индексом 4. Геомагнитная обстановка утихнет только к среде, 15 сентября.

Но 16 сентября снова начнутся магнитные колебания. А 17 сентября, в пятницу, ожидается сильная магнитная буря с индексом 5.

Такая буря может воздействовать на всех людей на планете и привести к ухудшению самочувствия. Напряжение начнет спадать уже в субботу, а в воскресенье геомагнитная обстановка вернется в нормальное состояние.

Следующую сильную магнитную бурю специалисты прогнозируют в конце месяца - 30 сентября.

Как влияет магнитная буря на человека

В дни умеренных колебаний небольшое ухудшение самочувствия бывает у метеозависимых людей, у пожилых и у людей с хроническими заболеваниями.

В дни сильных магнитных бурь неприятные ощущения могут почувствовать многие люди на Земле. Также могут быть перебои в работе электроники и связи.

Самые частые симптомы в дни магнитных бурь:

Головная боль

Общее ухудшение самочувствия

Вялость и головокружение

Нарушение концентрации

Ломота в конечностях

Проблемы со сном - сонливость или бессонница

Раздражительность, апатия, агрессия, депрессивные состояния

Колебания давления, нарушение сердечного ритма

Обострение тревожности

Обострение хронических заболеваний

Что поможет снизить воздействие магнитной бури

В такие дни нужно придерживаться нормального режима дня - полноценно питаться, спать не менее 8 часов в сутки и совершать прогулки на свежем воздухе.

От вредной, жирной пищи стоит отказаться и ограничить употребление кофе, алкоголя и сигарет.

Желательно снизить физическую и психоэмоциональную нагрузку, принимать контрастный душ, больше отдыхать и дышать свежим воздухом.

В рационе должно быть больше овощей и фруктов, достаточное количество воды. Также помогают травяные чаи.

Людям с хроническими заболеваниями нужно больше отдыхать и высыпаться, от сильных нагрузок лучше отказаться, а под руками необходимо держать лекарства.