Землю накроет магнитными бурями: какие дни будут опасными на этой неделе

Магнитные бури в середине сентября доставят временные неудобства многим людям на планете. В ближайшие дни специалисты прогнозируют бурю с умеренными показателями и один геомагнитный удар.
Какие дни станут опасными в период с 12 по 18 сентября - читайте в материале ниже.
По данным Meteoagent, уже завтра, 13 сентября, ожидаются магнитные колебания с индексом 4. Геомагнитная обстановка утихнет только к среде, 15 сентября.
Но 16 сентября снова начнутся магнитные колебания. А 17 сентября, в пятницу, ожидается сильная магнитная буря с индексом 5.
Такая буря может воздействовать на всех людей на планете и привести к ухудшению самочувствия. Напряжение начнет спадать уже в субботу, а в воскресенье геомагнитная обстановка вернется в нормальное состояние.
Следующую сильную магнитную бурю специалисты прогнозируют в конце месяца - 30 сентября.
В дни умеренных колебаний небольшое ухудшение самочувствия бывает у метеозависимых людей, у пожилых и у людей с хроническими заболеваниями.
В дни сильных магнитных бурь неприятные ощущения могут почувствовать многие люди на Земле. Также могут быть перебои в работе электроники и связи.
Самые частые симптомы в дни магнитных бурь:
В такие дни нужно придерживаться нормального режима дня - полноценно питаться, спать не менее 8 часов в сутки и совершать прогулки на свежем воздухе.
От вредной, жирной пищи стоит отказаться и ограничить употребление кофе, алкоголя и сигарет.
Желательно снизить физическую и психоэмоциональную нагрузку, принимать контрастный душ, больше отдыхать и дышать свежим воздухом.
В рационе должно быть больше овощей и фруктов, достаточное количество воды. Также помогают травяные чаи.
Людям с хроническими заболеваниями нужно больше отдыхать и высыпаться, от сильных нагрузок лучше отказаться, а под руками необходимо держать лекарства.
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