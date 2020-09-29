Землю накриє магнітна буря небаченої сили: трясти буде цілий тиждень

Магнітна буря у жовтні стане наймогутнішою в цьому році. Астрофізики вважають, що трясти буде тиждень поспіль і удари будуть ще більш потужними, ніж наприкінці вересня.

Так, згідно з даними Лабораторії рентгенівської астрономії Сонця, ФІАН, магнітна буря буде стрясати планету 30 вересня, 1 жовтня магнітосфера буде збудженою. А ось 21, 22 і 23 жовтня очікується три дні геошторма, але порушення магнітосфери буде ще кілька днів до і після цих дат.

Прогноз магнітних бур на жовтень 2020 (скрін: tesis.lebedev.ru)

Тим часом вчені прогнозують, що магнітні бурі будуть все частіше стрясати нашу планету. Вчені кажуть, що Сонце увійшло в 25-й цикл, через що його активність почала зростати. Піку наше світило зможе досягти вже у 2025 році.

Кому погрожують магнітні бурі

Вчені кажуть, що кількість інфарктів під час найбільшої сонячної активності зростає на 20%.

"Найбільш чутливі до впливу електромагнітних бур нервова, серцево-судинна та імунна системи людини", - каже Віктор Мартинюк, професор кафедри біофізики та медичної інформатики КНУ імені Тараса Шевченка, пише Express.

Теорія впливу магнітних бур на людей ґрунтується на напрямку хімії, який досліджує радикальні пари. Вони містяться в криптохромах - білках, які є в кожній клітині живих організмів. Ці білки є і в біологічному годиннику людини, який регулює цикли сну і неспання і впливає на інші процеси життєдіяльності.

Саме ці кріптохроми і відчувають зміни геомагнітного поля Землі, а під час бур дають збій, отже порушується робота біологічного годинника.

Найбільш відчутним такий збій буде для літніх людей і тих, хто має певні хвороби. Приміром, людина може прокинутися посеред ночі, відчувати перепади тиску. Іноді такий збій викликає навіть серцевий напад, гіпертонічний криз або інсульт.

Як мінімізувати вплив магнітної бурі на людину

Лікарі радять у важкі дні магнітних бур дотримуватися графіка сну, правильно харчуватися, вести помірну фізичну активність. Вранці краще прийняти контрастний душ, а ввечері розслабитися в теплій ванні.

Не навантажуйте у ці дні організм нічим зайвим. Жирна, солона, гостра їжа, алкоголь, кава - те, від чого вам варто відмовитися в період магнітних бур. Дотримуйтеся питного режиму, не переїдайте і зарядіться позитивним настроєм - так ви зможете пережити ці важкі періоди без особливих витрат.

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